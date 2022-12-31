. Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
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Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер ФлавинМногие издания пристально следят за отношениями знаменитостей, ведь это золотая жила сенсаций. Кто бы что не говорил, но скандалы, измены, интриги и прочие хайповые темы больше всего привлекают внимание народа. Достаточно вспомнить злополучную историю Джонни Деппа и Эмбер Херд. Но эти "скучные" звезды не дают папарацци никаких поводов, ведь они уже много лет счастливы в браке.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин


Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс и Рита Уилсон
Стинг и Труди Стайлер

Стинг и Труди Стайлер
Мэтт и Люсьяна Деймон

Мэтт и Люсьяна Деймон
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Марк Уолберг и Риа Дарем

Марк Уолберг и Риа Дарем
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Бейонсе и Jay-Z

Бейонсе и Jay-Z
Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
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По материалам: trinixy

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