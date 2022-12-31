Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)
Сегодня, 12:35
Многие издания пристально следят за отношениями знаменитостей, ведь это золотая жила сенсаций. Кто бы что не говорил, но скандалы, измены, интриги и прочие хайповые темы больше всего привлекают внимание народа. Достаточно вспомнить злополучную историю Джонни Деппа и Эмбер Херд. Но эти "скучные" звезды не дают папарацци никаких поводов, ведь они уже много лет счастливы в браке.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Дэвид и Виктория Бекхэм
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Стинг и Труди Стайлер
Мэтт и Люсьяна Деймон
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Марк Уолберг и Риа Дарем
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Бейонсе и Jay-Z
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Дэвид и Виктория Бекхэм
Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Стинг и Труди Стайлер
Мэтт и Люсьяна Деймон
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер
Марк Уолберг и Риа Дарем
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Бейонсе и Jay-Z
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
По материалам: trinixy