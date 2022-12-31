. Знаменитые пары в молодости и сегодня (13 фото)

Многие издания пристально следят за отношениями знаменитостей, ведь это золотая жила сенсаций. Кто бы что не говорил, но скандалы, измены, интриги и прочие хайповые темы больше всего привлекают внимание народа. Достаточно вспомнить злополучную историю Джонни Деппа и Эмбер Херд. Но эти "скучные" звезды не дают папарацци никаких поводов, ведь они уже много лет счастливы в браке.Сильвестр Сталлоне и Дженнифер ФлавинДэвид и Виктория БекхэмПирс Броснан и Кили Шэй СмитТом Хэнкс и Рита УилсонСтинг и Труди СтайлерМэтт и Люсьяна ДеймонСинди Кроуфорд и Рэнди ГерберМарк Уолберг и Риа ДаремМайкл Дуглас и Кэтрин Зета-ДжонсСальма Хайек и Франсуа-Анри ПиноБейонсе и Jay-ZМэттью Макконахи и Камила АлвесХью Джекман и Деборра-Ли Фернесс