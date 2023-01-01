. 15 шладеньких котяток, которые в благодарность своим хозяевам подросли и превратились в знатных котищ
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15 шладеньких котяток, которые в благодарность своим хозяевам подросли и превратились в знатных котищ

15 шладеньких котяток, которые в благодарность своим хозяевам подросли и превратились в знатных котищ

Ещё несколько десятков лет назад котов заводили для того, чтобы они боролись с грызунами. В наше время среднестатистический квартирный питомец и вовсе не догадывается, что мыши существуют. Но для чего же тогда заводит кошек современный человек? Ну конечно же для любви!

Наши питомцы приносят нам радость, а один их вид заставляет почувствовать самую настоящую нежность! Более того, мы любим кошек настолько, что порой невозможно сдержать желания показать питомца окружающим.

Так, участники группы «Кот растет» делятся фотографиями своих питомцев в детстве и во взрослом возрасте. Как утверждают участники сообщества, каким бы большим ни вырос кот, для хозяев он всё равно навсегда остается котёнком.

Кузя. Нашли его в канаве и принесли домой

Любимая малышка живёт с нами уже 16 лет. Каждый день вызывает радость даже тем, что просто спит

Кошка Луна

Наш Куся-Кокос

То чувство, когда у этого кота жизненного опыта больше, чем у тебя.

Степан. Стал огромным крокодилом

Вот это каравай.


Сразу видно, что Степан, а не Пушок или Мурзик.


Буравчик (Бур, Булочка, Бармалей, Бусинка и ещё 160 имён, записанных в заметках)

Он многолик как Кевин Крамб и обаятелен, как Райан Гослинг. Герой всех домашних мемов и причина девчачьих слез.

Мурзик, Ганс и просто жулик

Булочка с корицей

Иосиф, Йосенька

А это самый сладкий рыжий кот по имени Люцик

Кисель. Он же вонючка, самый любимый кот

Плюшевый Кузьма. Очень добрый кот. Со всеми дружит и всех любит

Зовут Мефи, расширяется в объёмах уже третий год

Зовут этого красавца Шлёпа

Самый лучший на свете пирожок

А что-то типо обэда будет?

Здесь вы можете посмотреть фото, которые показывают, как быстро растут и меняются собаки, превращаясь из щенков в большущих псов.

# Интересное
По материалам: twizz

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