. Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой

Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой

Главы Минобороны Турции, Сирии и России по итогам встречи в Москве договорились о выводе турецких вооруженных сил с севера Сирии. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan, ссылаясь на источники в Дамаске.

Как утверждает один из собеседников, в результате переговоров Турция согласилась на "полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". В ходе трехсторонней встречи также рассматривалось исполнение заключенного в 2020 году договора об открытии трассы М4.


"Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель — борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками. Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с Рабочей партией Курдистана, курдскими отрядами YPG, ИГ* и другими террористами", – обосновал ведение турецкой "специальной операции" министр обороны республики Хулуси Акар.

Представители военных ведомств трех стран подчеркнули, что вооруженные формирования Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии". Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей стороны планируют сформировать специализированные комиссии, а при необходимости – провести новые встречи для дальнейшей координации действий.

Кардинальное падение уровня жизни руководство Турции маскирует агрессивной внешней политикой. В конце ноября после теракта в Стамбуле турецкая армия начала военную операцию против сирийского подразделения Рабочей партии Курдистана. Сохраняется также вероятность начала военного конфликта с Грецией в связи с обострением в Эгейском море.

В ноябре сообщалось, что Эрдоган впервые с 2011 года может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в России. Посредником в двусторонних переговорах выступит президент РФ Владимир Путин, в течение многих лет поддерживающий близкие отношения как с Анкарой, так и с Дамаском.


* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

Турция «с уважением» разбомбила два моста в Сирии
Участники саммита в Сочи исключили подрыв единства Сирии
СМИ раскрыли план США установить новую власть на севере Сирии
Эрдоган пообещал вывод войск после победы на террористами на севере Сирии, сообщил Лаврентьев