. Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой

Главы Минобороны Турции, Сирии и России по итогам встречи в Москве договорились о выводе турецких вооруженных сил с севера Сирии. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan, ссылаясь на источники в Дамаске.

Как утверждает один из собеседников, в результате переговоров Турция согласилась на "полный вывод войск с сирийских территорий, которые она занимает на севере, а также подтверждение Анкарой уважения суверенитета и целостности Сирии". В ходе трехсторонней встречи также рассматривалось исполнение заключенного в 2020 году договора об открытии трассы М4.

"Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель — борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками. Мы пояснили, что турецкие военные находятся в Сирии для того, чтобы бороться с Рабочей партией Курдистана, курдскими отрядами YPG, ИГ* и другими террористами", – обосновал ведение турецкой "специальной операции" министр обороны республики Хулуси Акар.

Представители военных ведомств трех стран подчеркнули, что вооруженные формирования Рабочей партии Курдистана "являются агентами Израиля и США и представляют наибольшую опасность для Турции и Сирии". Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей стороны планируют сформировать специализированные комиссии, а при необходимости – провести новые встречи для дальнейшей координации действий.

Кардинальное падение уровня жизни руководство Турции маскирует агрессивной внешней политикой. В конце ноября после теракта в Стамбуле турецкая армия начала военную операцию против сирийского подразделения Рабочей партии Курдистана. Сохраняется также вероятность начала военного конфликта с Грецией в связи с обострением в Эгейском море.

В ноябре сообщалось, что Эрдоган впервые с 2011 года может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом в России. Посредником в двусторонних переговорах выступит президент РФ Владимир Путин, в течение многих лет поддерживающий близкие отношения как с Анкарой, так и с Дамаском.

* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная в РФ