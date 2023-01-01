. Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
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Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры

Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры


Vampire Survivors — одна из главных игр 2022 года, которую оценил даже Фил Спенсер, сыграв в нее за считанные месяцы больше, чем в любой другой проект в этом году. По сути, игра Vampire Survivors создавалась одним разработчиком — это Лука Галанте, который дал на днях небольшое интервью IGN и рассказал, что он думает о популярности своего проекта.

Автор Vampire Survivors заявил, что он не может понять популярность игры:

Мне действительно сложно поверить, что Vampire Survivors заслуживает такого внимания. Но скажу, что я очень рад оказанным вниманием. Надеюсь, мой пример наглядно показывает, что в буквальном смысле любой человек может добиться подобного. Я надеюсь, что Vampire Survivors вдохновит больше инди-разработчиков продолжать трудиться над своими проектами. Причём я говорю это не по доброте душевной, а из чистого эгоизма. Я правда хочу видеть, чтобы как можно больше игр вроде Celeste, Undertale, Powerwash Simulator, Wandersong и A Short Hike заслуженно оказывались в центре внимания.

Честно говорю, я не знаю, почему моя игра такая популярная, и меня это пугает. С момента релиза я старался не смотреть на цифры или отзывы в сети, чтобы не слишком быть погруженным в это. Я не светился в сети и продолжал работать над игрой.

Напомним, недавно для Vampire Survivors вышло первое DLC. Автор проекта в рамка интервью IGN отметил, что изначально не хотел выпускать дополнения для игры и надеется, что цена на DLC действительно справедливая.

Игра Vampire Survivors доступна в подписке Game Pass.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
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