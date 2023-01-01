. Что изменится для россиян с 1 января 2023 года: новые законы, налоги и пособия

В январе 2023 года вступают в силу изменения в различные акты российского законодательства. Наиболее важные нововведения в материале Ruposters.

На данный момент известно об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, введении единого налогового платежа и универсального пособия на детей, а также некоторых новинках в законах для автомобилистов.



Власти РФ объединят Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию, которая возьмет на себя обязанности обоих ведомств. Объединенная структура будет называться Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Все прежние нормативные акты ПФР и ФСС, однако, продолжат действовать.Долги по штрафам Госавтоинспекции и другим задолженностям будут автоматически списываться с банковских карт и счетов россиян без оформления бумажных документов.Вступают в силу новые госпошлины для автовладельцев. Отплатить "рублем" придется выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации (1 тыс. руб.), выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (1,5 тыс. руб.), продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (1 тыс. руб).Вступит в силу понятие "единого налогового платежа". Его уплата заключается в перечислении в бюджет налоговых платежей единой суммой через подачу одного общего платежного поручения. Закон устанавливает единые сроки уплаты налогов: декларации необходимо представлять не позднее 25-го числа, а страховые взносы — 28-го числа каждого месяца.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до 16 242 руб. в месяц. Одновременно прожиточный минимум увеличат до 14 375 руб.Вводится универсальное пособие на несовершеннолетних, которое объединит в себе сразу несколько социальных выплат. Льгота предназначена нуждающимся семьям с детьми младше 17 лет и беременным, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.Вступает в силу закон, позволяющий кабмину продлить отсрочку обязательств туроператоров по турам, купленным россиянами до 24 февраля 2022 года включительно. Совокупная задолженность туроператоров перед туристами по всем несостоявшимся из-за внешних обстоятельств (пандемия, санкции) поездкам составляет, по разным оценкам, 2-4 млрд руб.Поднимутся ставки отдельных акцизов. Нововведения повлияют на стоимость этилового спирта, виноматериалов, виноградных и фруктовых сусел, алкогольной продукции, табака и табачных изделий, электронных сигарет, легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт и мотоциклов, бензина, дизельного топлива и моторных масел.Расширится список приложений, которые производитель должен предустанавливать на гаджеты. В новый перечень войдут "2ГИС" и "Литрес" для смартфонов и планшетов на Android и iOS, Kaspersky Free для компьютеров и Rutube и VK Video для телевизоров с функцией Smart TV.Начнется переход создания и развития федеральных государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу "Гостех". Завершится процесс, предположительно, к концу 2025 года.Через "Госуслуги" можно будет подать заявления о получении социальных выплат по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременной помощи при рождении ребенка и ежемесячной – по уходу за ребенком.На единой цифровой платформе появится возможность оформить договор гражданско-правового характера (ГПХ) в электронной форме. Сотрудники, работающие по таким договорам, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.Прекратят действие положения о выплате Генеральной прокуратурой РФ денежной компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).Вводятся количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений за пределы России. Исключения – страны—члены ЕАЭС.

В 2023 году также вступают в силу изменения в законодательстве для водителей. Ruposters собрал наиболее важные нововведения.