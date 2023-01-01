. Что изменится для врачей и пациентов в 2023 году

Медикам добавят денег, а жители некоторых регионов смогут дистанционно покупать рецептурные лекарства

Новорожденных будут проверять на 36 наследственных заболеваний, работающим россиянам повысят выплаты по больничному листу, а родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться с ними в стационаре. Какие еще изменения в системе здравоохранения ждут россиян в наступающем году, выясняла «Парламентская газета».

Расширенный скрининг

Сегодня всех новорожденных в России, а это примерно полтора миллиона младенцев в год, обследуют на пять наследственных заболеваний: адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз. В результате ежегодно эти патологии своевременно выявляют примерно у 350-400 детей. В отдельных регионах перечень заболеваний, на которые можно проверить ребенка, расширен. Например, в Москве можно бесплатно сдать тест на 11 заболеваний, в Приморском крае — на 36, в Екатеринбурге — на девять. А с 2023 года детей будут обследовать по ОМС на 36 заболеваний, в том числе на спинальную мышечную атрофию. Причем такое правило будет действовать по всей стране.

Как ранее объяснил «Парламентской газете» академик РАН член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев, неонатальный скрининг — это революция в медицине. Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям можно выявлять генетический дефект, характерный для определенного заболевания, и проводить его превентивное лечение. По прогнозам экспертов, с помощью расширенного неонатального скрининга ежегодно будут выявлять примерно 2,5-3 тысячи детей с генетическими патологиями и оказывать им своевременную помощь.

Оплату больничного увеличат

С 1 января 2023 года в России повысят выплаты по больничному листу. Максимальная оплата одного дня составит 2736 рублей. За месяц — 84 846 рублей, или 100 процентов от среднего заработка, но не выше указанной суммы. Однако это относится только к россиянам, имеющим трудовой стаж более восьми лет. Тем, кто трудится от пяти до восьми лет, заплатят 66 564 рубля, или 80 процентов от среднего заработка за месяц. Если человек работает менее пяти лет, он получит 60 процентов от заработка, но не более 49 923 рублей. Принцип расчета остается прежним: будут исходить из трудового стажа работника и его дохода за два предыдущих года.

Также с 2023 года выплаты по больничному листу будут положены тем, кто работает по гражданско-правовым и трудовым договорам. Однако воспользоваться нововведением смогут лишь те работники по ГПД, чья сумма страховых взносов за 2022 год была не менее 4833 рублей. Пособие по временной нетрудоспособности для работников по договору ГПХ будут рассчитывать так же, как для работающих по трудовым договорам — исходя из заработка за два года или из МРОТ в зависимости от размера заработной платы.





В самолет бесплатно

С 1 января дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно. Это решение коснется детей, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Оно также распространится на их родителей или сопровождающих. Бесплатный перелет предоставят, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров.

Принятие этого закона очень актуально, считает заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. По его словам, пациентам с такими заболеваниями для проведения курсов химиотерапии, иммунотерапии или гемодиализа необходимо регулярно ездить в медицинские центры, часто за много километров от дома.

«Транспортировка к месту лечения — это серьезная проблема, особенно для пациентов на диализе, — отметил сенатор. — В регионах ее решали по-разному. Где-то транспортировка входит в тариф самой процедуры, где-то ее оплачивали отдельно. Но не всегда этот процесс был отработан, и из регионов по этому поводу поступало много обращений. Для детей сейчас переезд к месту лечения будет регулироваться законом».

Врачам заплатят больше

С 2023 года более миллиона медработников смогут получать надбавку к зарплате. Размер выплаты зависит от рода деятельности. Так, врачи первичного звена дополнительно получат 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. Самая большая надбавка ожидает врачей центральных районных и районных больниц — плюс 18,5 тысячи рублей к зарплате ежемесячно. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц будет получать дополнительно 8 тысяч рублей, зарплата среднего медперсонала первичного звена вырастет на 6,5 тысячи. Фельдшерам и медсестрам скорой помощи будут доплачивать семь тысяч рублей, а младшему медперсоналу — четыре тысячи. Также ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы. При установлении доплат будут учитывать региональный коэффициент дифференциации.

С детьми в больнице

С 1 января 2023 года родители, близкие родственники или законные представители детей-инвалидов получат право бесплатно находиться с ними в стационаре независимо от возраста ребенка. Плату с сопровождающего за спальное место и питание не возьмут, если ребенок имеет ограничения основных категорий жизнедеятельности второй или третьей степени выраженности. Например, не способен сам передвигаться, общаться или обслуживать себя, или может это делать с регулярной частичной помощью других людей.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, зачастую ребенку-инвалиду необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у родителей нет средств, чтобы находиться рядом. Детям-инвалидам любого возраста в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких, подчеркнул Володин.

Лекарства не выходя из дома

С 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Он продлится до 1 марта 2026 года. Если все пойдет хорошо, новацию распространят на всю страну. Приобрести дистанционным способом можно будет не все рецептурные препараты. Исключение сделали для лекарств, содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, иммунобиологических, радиофармацевтических препаратов, спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, медикаментов с температурным режимом хранения ниже 15 градусов и лекарств, изготовленных аптеками. Эксперимент не будет распространяться и на льготные лекарства. Из него также исключили препараты для усиления анаболических процессов в организме, антипсихотические, снотворные и седативные средства, анксиолитики, препараты для прерывания беременности или входящие в перечень медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету.