. Детали крупного бесплатного обновления Cult of the Lamb на 2023 год
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Детали крупного бесплатного обновления Cult of the Lamb на 2023 год

Детали крупного бесплатного обновления Cult of the Lamb на 2023 год


Авторы игры Cult of the Lamb, которая в 2022 году получила высокие оценки от прессы и игроков, объявили о планах по развитию проекта в 2023 году. Разработчики готовят первое крупное бесплатное обновление для проекта, которое добавит немало интересного. Полные подробности апдейта пока не разглашаются, но уже известно, что в нем игроков ждут новые настройки уровня сложности и новый тип тяжелых атак.

Тяжелые атаки авторы Cult of the Lamb показали в рамках небольшого ролика — его можно посмотреть ниже. У каждого оружия будет одна мощная атака.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/12/bez-nazvaniya-1.mp4

Напомним, в 2022 году игра Cult of the Lamb завоевала немало наград.

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# Технологии
По материалам: newxboxone

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