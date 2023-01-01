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Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива

Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топливаГлава МВФ Георгиева: Европу ждет еще более суровая зима без российского топлива

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремящихся достичь независимости от России ждет суровая зима в этом году, но уже в следующем может быть еще тяжелее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов) России наступит. Это случится», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны объявили России настоящую санкционную войну. При этом, отметил глава государства, Запад не смог достичь своих целей. По словам Путина, Россия жила в условиях санкций после воссоединения с Крымом в 2014 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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