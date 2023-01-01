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Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд

Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Певец Филипп Киркоров рассказал на кого равняется. Артист за 30 лет работы в российском шоу-бизнесе научился отличать «одноразовых» звезд от настоящих профессионалов. Он точно знает имена тех, кто вкладывает в своё творчество душу. Своим мнением на эту тему он поделился с журналистами во время премьерного показа зимнего ледового шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Киркоров подчеркнул, что выжить в условиях жесткой конкуренции могут только сильнейшие. В своем окружении он видит всего несколько звезд, которые мотивируют его совершенствоваться. Их не так много: хватит пальцев одной руки, чтобы перечислить имена самых преданных своей профессии знаменитостей.
«Тех артистов, кто вкладывает в шоу большие деньги, средства, эмоции, достаточно немного. Таких фанатично преданных своей профессии, как Яна (Рудковская), Женя (Плющенко), как Таня Навка, как Дима Билан, Сережа Лазарев», — цитирует Киркорова «Пятый канал». Король поп-сцены отдельно упомянул Валерия Леонтьева. Перечисленные люди, как считает артист, внесли неоценимый вклад в развитие спорта и культуры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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