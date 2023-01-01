. Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Еженедельный финансовый гороскоп — ваш лучший помощник в достижении денежного успеха. Возможно, на первой неделе 2023 года вы сможете увеличить свой доход и добиться успеха. Астрологи рассказали, как это сделать быстрее.

Вероятно, многие из нас не смогли добиться желаемых целей, но, как говорится, никогда не поздно сделать очередной рывок в сторону успеха. Из-за недавно начавшего ретро-движения Меркурия многим из нас будет сложно поверить в себя. Позитивные мысли будут реже материализоваться, но вы всегда можете воспользоваться тремя техниками, которые помогут добиться желаемого в любой сфере — не только в работе и бизнесе. Венера на этой неделе станет более позитивной, поэтому у нас с вами появятся силы и желание трудиться.

Овен

Овнов звезды с планетами, скорее всего, столкнут с необходимостью делать важный выбор. Решить ту или иную дилемму по работе или в бизнесе Овнам поможет следование пяти простым правилам. На этой неделе могут быть как финансовые взлеты, так и падения. Могут возникнуть конфликты на почве денег с друзьями, коллегами и второй половинкой. Вероятно, кто-то из близкого окружения вспомнит о старых денежных долгах. Представителям этого Знака не стоит рисковать и вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Телец

Тельцам, которые заняты в интеллектуальной или творческой сфере, на этой неделе понадобится чуть больше концентрации. Важно также начать доверять своей интуиции. Представители этого Знака смогут генерировать много новых идей. Главное сейчас — не рассказывать о них посторонним людям. Если партнеры или начальство оценят креативность Тельцов, то в будущем это может послужить поводом для увеличения зарплаты или карьерного роста. В эти семь дней стоит аккуратнее обращаться с деньгами.

Близнецы

Близнецам со 2 по 8 января астрологи рекомендуют Близнецам остерегаться мошенников, так как не исключено, что кто-то захочет присвоить себе их деньги. Для привлечения богатства придется больше работать, меньше унывать и чаще уделять время медитациям на привлечение финансового потока. Чрезмерная эмоциональность может отрицательно отразиться на продуктивности, что повлечет за собой неприятности на работе. Покровитель Близнецов Меркурий остается ослабленным, что станет настоящей угрозой для финансов для любителей безмерного шопинга.

Рак

Эксперты не рекомендуют Ракам в эти семь дней проводить финансовые операции и совершать дорогостоящие приобретения. Неудачные покупки могут стать поводом для плохого настроения и негативных мыслей. Если вдруг в какой-то из дней утром появится ощущение приближающихся трудностей, астрологи советуют попробовать исправить это одним из пяти полезных утренних ритуалов. Раки смогут заручиться поддержкой близких и друзей, а это значит, что настало время заняться делами, которые требуют командного подхода и срочного решения.

Лев

На этой неделе можно смело приступать к новым проектам. Эта неделя станет удачной для тех, кто планирует приобрести или продать недвижимость. Сама операция пройдет успешно, а также есть шанс хорошо сэкономить. Ретро-Меркурий может стать виновником неприятных моментов, и в первую очередь его влияние скажется на качестве интеллектуальной работы. На этой неделе нужно вести себя более сдержанно и не конфликтовать с руководством и коллегами, а также следовать золотым правилам притяжения финансового успеха.

Дева

Предстоящая неделя станет весьма неоднозначной для представителей данного Земного Знака. Меркурий помешает реализовать намеченные цели и раскрыть потенциал, однако, Венера, наоборот, поспособствует новым начинаниям. В это время стремление к рискам себя совсем не оправдает, поэтому лучше пока не инвестировать деньги и не заключать договоры. Кроме того, это не лучшее время для того, чтобы попросить повышения зарплаты. Важно, чтобы за Дев говорили их поступки и результаты. Начальство само захочет пойти навстречу. Главное сейчас — остерегаться завистников и врагов.

Весы

Весам восполнить возможный недостаток удачи в делах и работе помогут три сильных заговора. Так эти люди с более высокой вероятностью смогут решить все свои проблемы и достичь успеха в работе. Грядущая неделя — не лучшее время для рисков и экспериментов. Меркурий ослаблен, поэтому проводить переговоры не стоит. Также не стоит покупать лотерейные билеты и ценные бумаги, менять валюту. так как в этом случае Девы не только не заработают, но еще и лишатся средств.

Скорпион

Скорпионам, которые заняты в интеллектуальной сфере, стоит улучшить свою память посредством использования полезных талисманов и упражнений. Хорошая память сыграет ключевую роль в формировании финансового успеха на этой неделе. Венера в Водолее придаст Скорпионам сил и уверенности, а значит, настало время для кардинальных перемен. Те представители этого Знака, которые недовольны своей деятельностью, могут задуматься о смене работы. Остальным стоит побороть свои страхи и проявить себя с лучшей стороны.

Стрелец

Для достижения наилучших результатов на финансовом поприще на этой неделе придется работать немного упорнее. Приложенные усилия с высокой вероятностью окупятся. Стрельцов часто относят к беспринципным Знакам Зодиака, что действительно так, но эти люди могут поступать по совести. Им удастся получить хорошее денежное денежное вознаграждение за отличные результаты, достигнутые честным путем. Также это в существенной мере укрепит их авторитет в глазах клиентов, коллег и начальства.

Козерог

Козерогам, которые занимаются интеллектуальной или, тем более, креативной деятельностью, стоит воспользоваться шестью способами обретения состояния потока. В нем решать поставленные задачи будет в разы проще. По мнению астрологов, грядущая неделя станет не самой удачной для покупок. Ослабленный Меркурий может стать причиной ошибок. Козерогам стоит сфокусироваться на оплате счетов и погашении долгов. В эти дни не рекомендуется проводить конференции и деловые переговоры, особенно если на кону стоит большая сумма денег.

Водолей

Водолеям нельзя спешить в делах, связанных с деньгами, иначе они могут оказаться в неприятной ситуации. Дело в том, что ретроградный Меркурий будет замедлять работу их мозга. Нивелировать недостаток умственного потенциала им помогут специальные упражнения для активации мозговой активности. В понедельник астрологи рекомендуют стать активнее и общительнее. Первые пять дней лучше провести в делах, а вот на выходные работу лучше не брать, в это в это время Водолеи могут ощутить мощный упадок жизненных сил.

Рыбы

Благодаря поддержке планет Рыбы смогут повысить свой доход при помощи вложений и самоотверженного труда. В это время можно много работать и не бояться обман: звезды не допустят, чтобы Рыбы стали жертвами мошенников. Повысить доходы помогут также сильные финансовые талисманы. Их полезность порой спорная, но сейчас они Рыбам понадобятся сильнее всего. Это прекрасное время для путешествий, умеренного шопинга и покупки того, что поможет укрепить здоровье.