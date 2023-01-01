. Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
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Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Начинается новый 2023 год, провести который хочется лучше, чем предыдущий. Воплотить в жизнь смелые задачи и обойтись без неприятностей Знакам Зодиака будет проще, если прислушаться к известному астрологу Анжеле Перл.


Наступление нового года — это ожидания чуда, надежды на лучшее и, конечно же, активная работа над созданием успешного будущего. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, что принесут двенадцать месяцев 2023 года, чтобы заранее подготовиться к событиям, не упустить ничего важного и привлечь удачу уже в первые дни нового года.

Овен

Овны будут везунчиками судьбы, ведь Юпитер, планета удачи, везения и возможностей, будет давать уверенность для воплощения смелых идей. Огненным представителям Знака важно начать год активно, но без перенапряжения, обращать внимание на знаки судьбы и уверенно идти выбранным путем. Счастье не заставит себя ждать, если нести ответственность за свои поступки и действия.

Телец


Тельцам удача улыбнется в середине мая, когда Юпитер войдет в их Знак. Планета дает новые возможности, получение подарков и везения. До этого периода будет время для подготовки, планирования и анализа. Представителям Знака астролог рекомендует не сомневаться в своих силах, двигаться навстречу мечте, но при этом не забывать об ответственности и честности. Такая тактика поможет избежать множества подводных камней.

Близнецы

В январе Близнецов ждут перемены в марте, когда Плутон и Сатурн поменяют Знак на 20 лет 24 марта. Энергетика планет в 9 доме гороскопа будет расширять горизонты, и Близнецы смогут начать свой бизнес, обзавестись деловыми партнерами, в том числе и зарубежными, продвинуться в карьере. Астролог рекомендует с осторожностью относиться к кредитованию и рассчитывать свои силы.

Рак


Для Раков переломным моментом будут весенние месяцы. Плутон, одна из медленных планет, войдет в 8 дом финансов 24 марта до 2044 года. Представители Знака почувствуют облегчение, смогут приняться за важные дела и привлечь в жизнь позитивные перемены. Астролог рекомендует сосредоточиться на вопросах, связанных с деньгами, чтобы не упустить новых возможностей.

Лев

Львам, как и остальным Знакам, повезет весной. Плутон войдет в 7 дом гороскопа с 24 марта, и фокус внимания будет прикован к отношениям. Это могут быть как деловые, так и личные перемены, которые помогут обрести счастье, построить хорошую карьеру или бизнес, ощутить поддержку со стороны друзей. Представители Знака должны быть готовы к тому, что жизнь будет меняться, из нее начнут уходить люди, которые уже сыграли свою роль.

Дева

Плутон 24 марта перейдет в 6 дом гороскопа и пробудет там до 2044 года. Весной представителей знака ждет переломный момент, и фокус внимания будет прикован к работе и обязанностям. Анжела Перл рекомендует заниматься планированием, чтобы приступить к делам в весенний период и не упустить новых перспектив. Позитивный настрой и вера в лучшее не дадут Девам оступиться.

Весы


Перемены наступят весной, когда 24 марта Плутон перейдет в 4 дом гороскопа, а затем уже в пятый и пробудет там до 2044 года. Это событие сместит фокус внимания Весов будет прикован на личной жизни, карьере и обретении счастья. Подготовка к переменам начнется уже с первых дней января, когда важно составить планы, освободиться от всего, что уже устарело, а также заниматься образованием и развитием талантов.

Скорпион

До 12 января нет смысла начинать что-то новое, пока Марс будет ретроградным, однако это время удачно для любых завершений и переделок. Скорпионы почувствуют ветер перемен с 24 марта, когда Плутон перейдет в 4 дом гороскопа и пробудет там до 2044 года. Внимание будет приковано к месту жительства, а значит, Скорпионы могут сменить место жительства, заняться вопросами недвижимости и заработков, чтобы обосноваться на новом месте с комфортом.

Стрелец

Основные перемены коснутся Стрельцов в марте. С 24 числа Плутон входит в третий дом гороскопа до 12 июня, а затем вновь вернется в этот дом до 2044 года. Это значит, что Стрельцов ждут новые события, касающиеся родственников, новых знакомств и кардинальных изменений. Астролог рекомендует представителям Знака не унывать, не отказываться от новых возможностей и с оптимизмом смотреть в будущее.

Козерог


Главным событием будет переход Плутона во второй дом гороскопа. На ближайшие 20 лет представителей Знака ждут кардинальные перемены, и фокус внимания будет прикован к финансам. Это значит, что Козероги будут пересматривать свое положение, заниматься инвестициями, продажей или покупкой недвижимости, а также развиваться в карьере или бизнесе.

Водолей

Представителей созвездия ждет очень важный год, ведь Плутон, планета трансформаций, переходит Знак Водолея, а значит, внимание с 24 марта будет приковано к разным сферам жизни. Водолеи должны быть готовы к тому, что жизнь будет меняться, а значит, нельзя терять хватки и бояться неизвестности. Знаки судьбы помогут прийти к успехам и преодолеть временные трудности.

Рыбы

Главные перемены начнутся с 24 марта, когда Плутон поменяет Знак и войдет в двенадцатый дом гороскопа. Перемены и трансформации продлятся до 2044 года, и в 2023 году Рыбы смогут определиться с планами, изменить образ жизни и освободиться от всего, что мешает счастью. Рыбы смогут познать себя, найти новый источник дохода, а также полностью поменять образ жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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