. Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман

Амулет, притягивающий хорошие события и отталкивающий негатив, должен быть мощным и подходить вам по энергетике. Лишь в этом случае его защита будет максимальной. Подобрать личный амулет поможет гороскоп камней. Узнайте свой талисман по месяцу рождения. Редакция Rsute приводит классификацию эксперта по кристаллам Эммы Люси Ноулз.

Гороскоп камней на январь

Ваш амулет ― гранат. Талисман поможет вам укрепить веру в ваши ценности. Он защищает преданных и благородных людей. Гранат поможет направить силы и внимание в нужное русло.

Какой амулет подходит родившимся в феврале

Аметист подходит для людей с «открытым разумом». Именно такие появляются на свет в конце зимы. Камень выравнивает энергию и отталкивает негатив.

Гороскоп камней на март





Сохранить баланс и спокойствие поможет аквамарин. Такой талисман пригодится тем, кто связан с творчеством. Они как никто знают муки опустошения. Ношение украшений с аквамарином выровняет баланс.

Талисман для родившихся в апреле

Лучший из камней ― бриллиант. Родившиеся в апреле часто не могут обуздать свои чувства. Обрести спокойствие и добиться внутренней ясности поможет амулет с этим кристаллом.

Лучший из камней для майских именинников



Изумруд символизирует плодовитость. Это касается не только продолжения рода, но и других важных дел: творчества, работы, общения. Талисман срочно нужен тем, кто тяжело принимает решения. Он подарит уверенность в себе и своих силах.

Талисман июня

По старой традиции главным амулетом для июньских именинников считался жемчуг. Но времена идут, тенденции меняются. Обновленный гороскоп камней говорит, что главным талисманом июня является александрит. Он привлекает удачу и защищает от разных невзгод.

Самый подходящий из камней для рожденных в июле







Страстный рубин станет идеальным талисманом для родившихся в разгар лета. «Король драгоценных камней» помогает ярче проявлять свои внутренние качества.

Талисман для родившихся в августе

В гороскопе камней ранее главным амулетом последнего месяца лета был сардоникс, но в новой редакции его сменил шпинель. Идеальный талисман для тех, кто принимает решение рационально. Если же вы более сентиментальный человек, вам подойдет хризолит.

Гороскоп камней для сентябрьских именинников



Сапфир помогает лучше реализоваться тем, кто родился в начале осени. Минерал обладает мощными защитными качествами. Он оберегает от разных неприятностей:

сглаза;

ревности;

слухов.

Он повышает уровень личной энергии и отражает любое зло. Главное, человек должен помнить о своих помыслах. Сапфир не станет защищать злобных и завистливых персон.

Талисман для тех, кто родился в октябре





Опал ранее был лучшим защитником «октябрьских». Теперь его сменил турмалин. Он символизирует чистоту и надежду, что так важно для родившихся в середине осени. Турмалин помогает быть честным с собой и не поддаваться сладкому самообману.

Гороскоп камней на ноябрь

Лучшим амулетом долгое время считался топаз. Однако эксперт уверена, что особый вид кристалла эффективнее справляется с защитой человека, родившегося в ноябре. Золотой топаз одаривает своего владельца более мощной позицией в обществе и добавляет уверенности.

Какой талисман подойдет для декабрьских именинников



В гороскопе камней ранее талисманом месяца считалась бирюза. Новым талисманом стал голубой циркон. Кристалл объединяет красоту, мужество и дружелюбие. Это позволяет его владельцу стать более деятельным и уверенным в себе.