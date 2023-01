. Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»

Игра Grounded, релиз которой состоялся в сентябре этого года, была хорошо встречена игроками и критиками. После почти 2 лет в раннем доступе, в релиз вышел полноценный продукт с большим количеством доступного игрокам контента.

Steam сегодня опубликовал еженедельные результаты по выручке, представив статистику за период с 26 декабря по 1 января. В «новогоднюю неделю» многие игры в Steam доступны со скидкой, но это не помешало проекту Grounded оказаться в ТОП-10, обойдя многие хиты 2022 года. Еще одна игра, которая продолжает хорошо себя показывать в Steam уже третью неделю подряд, это High on Life. Оба проекта доступны в подписке Game Pass.

Так выглядит ТОП-10 игр по выручке в Steam с 26 декабря по 1 января:

Steam DeckElden RingCall of Duty: Modern Warfare IIReady or NotCyberpunk 2077High on LifeRed Dead Redemption 2God of WarEA SPORTS FIFA 23Grounded