. Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»
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Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»

Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»


Игра Grounded, релиз которой состоялся в сентябре этого года, была хорошо встречена игроками и критиками. После почти 2 лет в раннем доступе, в релиз вышел полноценный продукт с большим количеством доступного игрокам контента.

Steam сегодня опубликовал еженедельные результаты по выручке, представив статистику за период с 26 декабря по 1 января. В «новогоднюю неделю» многие игры в Steam доступны со скидкой, но это не помешало проекту Grounded оказаться в ТОП-10, обойдя многие хиты 2022 года. Еще одна игра, которая продолжает хорошо себя показывать в Steam уже третью неделю подряд, это High on Life. Оба проекта доступны в подписке Game Pass.

Так выглядит ТОП-10 игр по выручке в Steam с 26 декабря по 1 января:



Steam Deck



Elden Ring



Call of Duty: Modern Warfare II



Ready or Not



Cyberpunk 2077



High on Life



Red Dead Redemption 2



God of War



EA SPORTS FIFA 23



Grounded
# Технологии
По материалам: newxboxone

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