. Губернатор поздравил с Новым годом пациентов военного госпиталя в Иркутске

31 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил военнослужащих, которые проходят реабилитацию в военном госпитале в Иркутске, с Новым годом. Для пациентов волонтеры, администрация Иркутска и муниципальный комбинат питания приготовили праздничный обед, сообщает пресс-служба правительства региона.



Игорь Кобзев:

— Хорошая домашняя обстановка, праздничный стол с домашними блюдами, внимание, забота и уют – все это лечит. Приезжают родственники, и ребята быстрее идут на поправку. Сейчас мы обсуждаем вопрос реабилитации бойцов в бассейне, проведение обследований в других медицинских центрах, чтобы исключить осложнения. Для нас их выздоровление в приоритете. Кроме того, к празднику строители помогли обустроить быт. Мы рады, что можем чем-то помочь для их восстановления.



