. Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием

Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участиемИван Ургант заявил, что онлайн-кинотеатр Kion отменил показ телеспектакля с его участием

Российский шоумен Иван Ургант сообщил об отмене показа новогоднего телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием. В беседе с РБК он уточнил, что проект снял с эфира онлайн-кинотеатр Kion.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю», — сказал он, признавшись, что не знает, чем руководствовались при принятии данного решения. Комментируя ситуацию, он добавил, что оценивает эти действия на четыре с минусом.

Известно, что помимо телеведущего в проекте были задействованы Данила Козловский, Екатерина Варнава, Сергей Бурунов, и другие актеры.

О снятии телеспектакля с эфира в своем Telegram-канале написала телекритик Арина Бородина. Она акцентировала внимание на том, что Ургант до последнего момента не был заявлен как исполнитель одной из ролей и появился в опубликованной накануне афише. «Официальных комментариев и причин снятия нет. Но и так понятно. Ночью у проекта появилась новая «афиша», где роль Карлсона (!) играет Иван Ургант. И даже трейлер появился в стилистике "Вечернего Урганта"», — рассказала она.

Страница онлайн-кинотеатра Kion, посвященная проекту, недоступна — при переходе сайт выдает ошибку 404. При этом сам телеспектакль опубликован в открытом доступе в YouTube.

Ранее Ургант прокомментировал свое исключение из фильма «Елки 9».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Москвичам предрекли «ух какое морозное» Рождество
Москвичам предрекли «ух какое морозное» Рождество
В Тайшете 35-летний пассажир BMW погиб в аварии по вине пьяного водителя
В Тайшете 35-летний пассажир BMW погиб в аварии по вине пьяного
В Иркутске начал работать мобильный офис Сбербанка
В Иркутске начал работать мобильный офис Сбербанка
Виртуальный концертный зал в Нижнеудинске признан одним из лучших в России
Виртуальный концертный зал в Нижнеудинске признан одним из лучших в
Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с его участием
Иван Ургант рассказал об отмене показа новогоднего телеспектакля с
Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм
Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек

Еще по теме

Иван Ургант спустя почти год отсутствия "засветился" на телеэкранах в роли Карлсона
Вечерний Ургант — Максим Суханов (28 12 2016)
Вечерний Ургант — Данила Козловский (30 12 2016)
Вечерний Ургант — Елена Летучая (21 12 2016)