. Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм

Ведущий и актер Иван Ургант выразил свое негодование. Фильм «Происшествие в стране Мульти-Пульти» должен был показать онлайн-кинотеатр. Онлайн-кинотеатр снял с показа новогоднюю сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снялся шоумен Иван Ургант. Произошло это без какого-либо предупреждения и стало неприятным сюрпризом для актеров, сыгравших в фильме.«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», - прокомментировал Иван Ургант «РБК». Помимо Ивана Урганта, сыгравшего в сказке Карлоса, в картине снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие знаменитости.