. Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
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Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм

Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
Ведущий и актер Иван Ургант выразил свое негодование. Фильм «Происшествие в стране Мульти-Пульти» должен был показать онлайн-кинотеатр. Онлайн-кинотеатр снял с показа новогоднюю сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в которой снялся шоумен Иван Ургант. Произошло это без какого-либо предупреждения и стало неприятным сюрпризом для актеров, сыгравших в фильме.
«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом», - прокомментировал Иван Ургант «РБК». Помимо Ивана Урганта, сыгравшего в сказке Карлоса,  в картине снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие знаменитости.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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