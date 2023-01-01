. Эксперты «Парламентской газеты» рассказали, что будет с курсом рубля в 2023 году
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Эксперты «Парламентской газеты» рассказали, что будет с курсом рубля в 2023 году

Эксперты «Парламентской газеты» рассказали, что будет с курсом рубля в 2023 году

Против дальнейшего снижения курса рубля серьезно играют приближающиеся налоговые выплаты крупных компаний-экспортеров, когда они начинают активно сбывать доллары, чтобы купить рубли и рассчитаться с ФНС. Укреплению российской валюты также поспособствуют и фундаментальные причины: экономика страны смогла адаптироваться к масштабному внешнему давлению, выстоять и уже показывает неплохие результаты. Эксперты, к которым обратилась за прогнозом ситуации на валютном рынке «Парламентская газета», не исключают, что доллар в следующем году будет стоит 62-63 рубля.

В настоящий момент на российскую валюту действуют разнонаправленные факторы, способствующие как укреплению, так и ослаблению рубля, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На повышение цен на нефть и, соответственно, на укрепление рубля будет работать российский ответ на введение ценового потолка», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Он напомнил, что президент Владимир Путин подписал указ, который вводит запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, применяющим в своих контрактах механизм ограничения цен. Действие запрета продлится до 1 июля 2023 года.

С тем, что у рубля есть все основания в следующем году серьезно окрепнуть, согласен и финансовый аналитик Михаил Беляев. Помимо грядущих масштабных налоговых выплат к этому обязывает и общая ситуация в экономике. А она, вопреки масштабному внешнему давлению, весьма благоприятная.

По его словам, в США удалось преодолеть кризисные явления, которые обозначились этим летом. «Но вряд ли мы увидим изменения в американской экономике в лучшую или худшую сторону, а это значит, что наша национальная валюта займет положение на уровне 62-63 рублей за доллар», — подчеркнул Беляев.

Он добавил, что с Европой «дело будет обстоять немного похуже», потому что кризис, который пока удается как-то стабилизировать, может усугубиться. В этом случае за евро будут давать меньше, чем за доллар.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.  

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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