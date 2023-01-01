. Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей
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Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей

Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей

Правительство РФ сообщило, что доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Соответствующее постановление, датированное 29 декабря, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.


"Единое пособие вводится в России с 1 января 2023 года. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет", - сказано в сообщении на сайте правительства РФ.

Кроме того, выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

"Постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", - отмечено в сообщении.

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По материалам: uposters.ru

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