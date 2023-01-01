. Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»

Один из самых сильных новогодних ритуалов, известных с глубокой древности, носит название «Ключ удачи». Этот магический ключ на самом деле приносит удачу – не зря этот ритуал сохранился до наших дней.

Что представляет собой «Ключ удачи»

Этот ритуал проводится при помощи любого металлического ключа, лучше всего, если он будет старинный и давно не используемый. Важное условие – ключ должен принадлежать вам или членам вашей семьи. Наверняка такой ключ найдется в любом доме.

Если он будет от старых дверей дома, сарая или бабушкиного сундука, которого уже давно нет – тем лучше. Его сильная связь с родовым «гнездом» поможет привлечь удачу и процветание в ваш дом.





Заговор, который делается на ключ удачи, имеет сильное энергетическое влияние на окружающее нас информационное поле. Поэтому его надо делать с хорошим настроением, на волне позитива, с верой в силу этого старинного ритуала.

Перед тем как проводить ритуал, следует подготовить красную свечу и кастрюлю с водой.

Как правильно проводить ритуал с ключом

Ритуал с ключом проводится в начале нового года, на первый период растущей Луны. Соответственно, в 2023 году эти дни выпадают с 1 по 6 января. Проводить его следует в полночь, когда на небе отчетливо виден растущий полумесяц.

О проведении ритуала никто не должен знать, и в момент его проведения присутствовать в комнате.

Проводится ритуал нужно следующим образом: зажигаем свечу, ставим кипятить воду в кастрюле. Как только вода закипит, бросаем в нее ключ и 12 раз подряд читаем заговор на удачу.





После этого достаем ключ из воды, кладем его рядом со свечой и ждем, когда свеча полностью прогорит. После этого нужно вылить воду из кастрюли, завернуть ключ в полотенце и положить на ночь в какое-нибудь укромное место.

Утром достаем ключ из тайника и с тех пор постоянно носим с собой. Теперь он заряжен на удачу, поэтому его можно использовать в качестве талисмана. В любой сложной ситуации нужно просто зажать ключ в руке и попросить его об исполнении желания. Или ударить ключом о стену и произнести: «Удача бьет ключом».