. Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»

Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»

Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»

Один из самых сильных новогодних ритуалов, известных с глубокой древности, носит название «Ключ удачи». Этот магический ключ на самом деле приносит удачу – не зря этот ритуал сохранился до наших дней.

Что представляет собой «Ключ удачи»

Этот ритуал проводится при помощи любого металлического ключа, лучше всего, если он будет старинный и давно не используемый. Важное условие – ключ должен принадлежать вам или членам вашей семьи. Наверняка такой ключ найдется в любом доме.

Если он будет от старых дверей дома, сарая или бабушкиного сундука, которого уже давно нет – тем лучше. Его сильная связь с родовым «гнездом» поможет привлечь удачу и процветание в ваш дом.


Заговор, который делается на ключ удачи, имеет сильное энергетическое влияние на окружающее нас информационное поле. Поэтому его надо делать с хорошим настроением, на волне позитива, с верой в силу этого старинного ритуала.

Перед тем как проводить ритуал, следует подготовить красную свечу и кастрюлю с водой.

Как правильно проводить ритуал с ключом

Ритуал с ключом проводится в начале нового года, на первый период растущей Луны. Соответственно, в 2023 году эти дни выпадают с 1 по 6 января. Проводить его следует в полночь, когда на небе отчетливо виден растущий полумесяц.

О проведении ритуала никто не должен знать, и в момент его проведения присутствовать в комнате.

Проводится ритуал нужно следующим образом: зажигаем свечу, ставим кипятить воду в кастрюле. Как только вода закипит, бросаем в нее ключ и 12 раз подряд читаем заговор на удачу.


После этого достаем ключ из воды, кладем его рядом со свечой и ждем, когда свеча полностью прогорит. После этого нужно вылить воду из кастрюли, завернуть ключ в полотенце и положить на ночь в какое-нибудь укромное место.

Утром достаем ключ из тайника и с тех пор постоянно носим с собой. Теперь он заряжен на удачу, поэтому его можно использовать в качестве талисмана. В любой сложной ситуации нужно просто зажать ключ в руке и попросить его об исполнении желания. Или ударить ключом о стену и произнести: «Удача бьет ключом».

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм
Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Тамара Глоба рассказала, кому повезет в январе
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Как провести один из самых сильных новогодних ритуалов «Ключ удачи»
Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Xbox Game Pass январь 2023 года: какие игры добавляют, удаляют
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
Гранат, рубин или изумруд: гороскоп камней раскроет ваш талисман
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Топ на сегодня

Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома

Еще по теме

Сильный ритуал «Ключ удачи» на успех, благополучие и исполнение задуманного
Магия ключей: суеверия и обряды
Ключ от шкафа на «Титанике» продали за 104 тысячи долларов
Гадалка - 354 выпуск - Ключ от денег (27.09.2017)