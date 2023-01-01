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Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году

Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году

Рождение ребенка — одно из самых радостных событий в жизни каждого человека. Поэтому родители всегда стараются дать своему малышу счастливое имя, которое станет для него настоящим талисманом в жизни. В наступающем 2023 году пять имен считаются самыми счастливыми для новорожденных девочек.

Агния

Это имя имеет несколько версий происхождения, ему приписывают разное значение. По одной из версий, оно является производным от мужского православного имени Агний, по другой — оно происходит от греческого слова «агнос», что переводится как невинная. Его также связывают с английским женским именем Эннис, французским Аньес и германским Агнес.

Возможно, разные значения имени наложили отпечаток на характер его обладательницы. Агния — энергичная, эмоциональная и всесторонне развитая девочка, которая растет открытой и доброжелательной к окружающим. Ее оптимизм не позволяет ей зацикливаться на каких-то неприятностях и помогает их легко преодолевать.

Лидия


Лидия — имя древнегреческого происхождения, означающее название местности в малой Азии, на территории современной Турции.

Девочка, названная Лидией, растет с врожденной потребностью доминирования и всегда выбивается в лидеры. Она при любых обстоятельствах может постоять за себя и научить этому других. Лидия никогда не даст себя в обиду, всеми силами будет добиваться успеха и всеобщего признания. Обычно ей это удается несмотря на то, что предстоит пройти через трудности.

Ника

Греческое женское имя, переводится как «победа». Оно является производным от других женских имен — Вероника, Доминика, Моника.

Это имя наделяет девочку сильным, боевым характером, обостренным чувством справедливости, стремлением к борьбе и достижению цели. Обладательницы этого имени всегда открыты, жизнерадостны, энергичны, легко находят контакт с другими людьми. Они всегда готовы прийти на помощь, им свойственні честность, простота, спокойное отношение к своим талантам и успехам.

Оксана


Имя Оксана связывают с именем Ксения. Они являются производными от древнегреческого имени Поликсения, что в переводе означает «иностранка», «гостья», «странница».

Девочки, носящие это имя, с детства отличаются твердым характером, хорошо развитой интуицией, умеют постоять за себя. Они эмоциональны, иногда чрезмерно вспыльчивы, но умеют себя контролировать и всегда добиваются поставленных целей. Не терпят корыстных и злых людей. У обладательниц этого имени всегда существуют свои убеждения и принципы, которым они неукоснительно следуют в жизни.

Полина

Это древнегреческое женское имя, которое является производным от Бога Аполлона и переводится как «солнечная».

Его обладательницы имеют легкий характер, позитивное отношение к жизни, их всегда окружают много друзей и единомышленников. Они целеустремленны, амбициозны, любят приключения, всегда имеют высокие жизненные цели и стремятся к их достижению. Полина не ищет легких путей, и с азартом преодолевает любые трудности. При этом она не терпит критику и всегда уверена в своей правоте.

# Общество
По материалам: rsute

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