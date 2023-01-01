. Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
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Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года

Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года по дням позволяет подобрать подходящую дату для похода в салон красоты. Желаете сменить имидж? Покрасить волосы в другой цвет? Тогда ознакомьтесь с советами лунного календаря. 

Когда красить волосы с 1 по 10 января 2023 года

Луна будет расти в созвездии Тельца в первые два дня месяца. 1 января неблагоприятный день для окрашивания волос, лучше отложить процедуру на 2-е число. 

Смело меняйте свой имидж, пока Луна пребывает в изменчивых Близнецах (3-5 января). Творческие люди, которые решат покраситься в новый цвет, получат положительные эмоции. Окрашивание поможет и тем, кто в последнее время чувствует себя тоскливо. Если не хотите красить все волосы, окрасьте лишь пряди. 


Откажитесь от похода в салон красоты 6 и 7 января. Перед полнолунием и в день астрономического события не стоит делать никакие манипуляции с волосами. Покраска категорически запрещена.

Луна будет пребывать в созвездии Льва три дня ― с 8 по 10 января. Здесь лунный календарь рекомендует ознакомиться с рекомендациями по каждой дате:

  • 8 ― не стоит делать никаких манипуляций с волосами;
  • 9 и 10 ― допускается окрашивание волос.

Покраска в светлые натуральные оттенки улучшит настроение и привлечет позитивные перемены в жизнь.

Лунный календарь окрашивания волос с 11 по 20 января

Стареющая Луна в созвездии Девы 11 и 12 числа подходит для смены имиджа. Но консервативный знак не любит яркие неестественные оттенки, поэтому выбирайте более натуральные цвета.


Дни с 13 по 15 января считаются нейтральными. Нежелательно резко менять цвет волос. Есть риск, что результат вас не устроит.

Изменить свой стиль можно 16 и 17 января. Это одни из наиболее благоприятных дней для окрашивания волос в месяце.

Луна в Стрельце 18-19 января будет не лучшим временем для манипуляций с прядями. Вы можете разочароваться. 

Не записывайтесь на окрашивание 20 января. Неподходящий день для покраски. Луна в консервативном Козероге не любит перемен. К тому же это день перед новолунием.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос с 21 по 31 января 

Третью декаду месяца открывает новолуние. Неблагоприятный день для покраски, стрижки и других манипуляций с волосами.

Смелые эксперименты будут удачными 22 и 23 января. Луна перейдет в созвездие Водолея. Эксцентричный знак помогает тем, кто не боится открываться чему-то новому.


Окрашивание 24-25 января стоит проводить только у тех мастеров, которым доверяете. В новые салоны лучше в эти дни не ходить.

Луна в созвездии Овна пробудет два дня ― 26 и 27 января. Ярким и уверенным личностям можно смело экспериментировать. Более чувственным особам стоит краситься только в натуральные оттенки.

Покраска 28-29 января поможет решить важные проблемы. Выбирайте блонд, если хотите улучшить материальное положение. Окрашивание волос в темные тона поможет улучшить отношения с партнером.

Допускается покраска 30-31 января. Это нейтральные даты для бьюти-процедур. 

# Общество
По материалам: rsute

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