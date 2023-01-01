. Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской Аравии: подробности трансфера
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Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской Аравии: подробности трансфера

Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской Аравии: подробности трансфера

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду присоединился к клубу "Аль-Насср", играющему в чемпионате Саудовской Аравии, на правах свободного агента. Об этом ночью сообщила пресс-служба клуба. В Эр-Рияде знаменитый нападающий будет зарабатывать до 200 млн евро в год.

"Это подписание вдохновит на достижение еще больших успехов не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя", — заявили в клубе.


Футболист подписал контракт с "Аль-Насром" 30 декабря, соглашение рассчитано на два года. Зарплата португальца составит 90 млн евро в год, однако с учетом бонусов, спонсорских и коммерческих сделок она может увеличиться до астрономического показателя в 200 млн евро в год. Таким образом, Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, обойдя рекорд мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Криштиану Роналду будет получать до 200 млн евро в год по контракту с саудовским "Аль-Нассром"

Фанаты и знаменитые коллеги Роналду неоднозначно отреагировали на переход португальца. Например, спортивный обозреватель и экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, игравший вместе с Криштиану в 2000-х, выразил сожаление в связи с решением форварда присоединиться к саудовскому клубу.

"Мы, вероятно, последний раз видим Роналду, играющего на высшем уровне. Я думал, он захочет остаться до конца этого сезона в одной из топ-лиг Европы", – отметил он.

Слухи о возможном переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию подтвердились: еще в начале декабря итальянский футбольный инсайдер Николо Скира заявил, что данная сделка "будет закрыта в скором времени", назвав сумму контракта, которая оказалась весьма близка к реальной.

В ноябре текущего года английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сообщил о расторжении соглашения с Роналду. Незадолго до этого португалец в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что "МЮ" его предал: руководство и тренерский штаб клуба во главе с Эриком тен Хагом якобы "не уважали" Роналду.

Вместе с национальной командой Роналду вылетел из плей-офф чемпионат мира в Катаре, проиграв в четвертьфинале сборной Марокко со счетом 0:1. На ЧМ-2022 форвард забил всего лишь один гол с пенальти (в выигранном со счетом 3:2 матче с Ганой), а к матчам на вылет даже потерял место в основном составе.

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По материалам: uposters.ru

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