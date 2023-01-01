. Ксения Собчак возмущена, что за ней следят

Ведущая и журналистка Ксения Собчак не может дождаться, когда все закончится. Почти год Иван Ургант не появлялся на экранах. Вчера шоумен вернулся к творческой деятельности. Он сыграл Карлсона в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». 44-летний Иван рассказал о своем персонаже в коротком интервью. Герой шоумена сталкивается с жизненными трудностями: взлетев на огромную высоту, под давлением обстоятельств падает почти до земли. «И говорят люди: «Он улетел, обещал вернуться». — Куда я улетел? Может, я вообще не улетал. Почему я должен отчитываться улетал я или нет, когда я вернусь, когда я не вернусь, в смысле не я, а мой персонаж. Странно», — говорил Ургант о Карлсоне. Слова Урганта задели Ксению Собчак за живое, и она высказалась в Telegram-канале. Журналистка призналась, что ее смущает интерес общественности к поездкам звезд за границу.«Ваниным словами описано, все то, что чувствует любой нормальный человек в обществе, которое внезапно превратилось в совок самого худшего образца. Почему вообще кто-то должен отчитываться «перед всем честным народом» — улетел ты или не улетел, с какой целью… С каких пор это стало запрещено? Каждый выезд за границу, как в советские времена — «под лупой». Какой-то невообразимый бред просто. Поскорее бы это закончилось!» — сетует экс-ведущая «ДОМа-2». Напомним, что в начале года часть звезд покинули страну. Общественность раскритиковала спешную эмиграцию артистов. Досталось и ведущему «Вечернего Урганта». «Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, нельзя возвращать его в эфир Первого канала», — сказала о нем Мария Шукшина. В конце февраля организаторы шоу «Вечерний Ургант» объявили об уходе на длительный перерыв. С тех пор Иван не появлялся на российских телеканалах. Впрочем, Ксении Собчак тоже не рады на ТВ. Неделю назад ведущая заявила, что оказалась в стоп-листе. «В черные телевизионные списки я попала аккурат 24 числа, и на телеке не появлялась уже более года к тому моменту», — заверила скандально известная блондинка.