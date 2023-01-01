. Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
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Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь

Лена Катина похвасталась округлившимся животом в новогоднюю ночь
Певица Лена Катина не стала скрывать свою беременность. Артистка ожидает появления ребенка в новом году. Сейчас певица наслаждается беременностью и проводит праздничные дни в семейной обстановке. Беременная Лена Катина впервые опубликовала в своем блоге фотографию, на которой демонстрирует живот. 38-летняя экс-солистка группы t.A.T.u. позирует около праздничной елки. Певица выглядит расслабленной и довольной. Для фото Лена выбрала лаконичный образ — черные легинсы и облегающая черная футболка с длинным рукавом. Артистка подписала фото трогательным посланием: «Каждый год обещает что-то волшебное, чудесное, новое… В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!»
К слову, Катина может похвастаться не только приятными переменами в личной жизни, но и успехами в профессии. Так, например, конце года Лена записала новую песню Stay the Same. Певица поделилась с подписчиками, что стоит оставаться верными себе несмотря ни на что. Еще Катина дала интервью Лейсян Утяшевой в ее авторской программе «Дерзкая готовка». Напомним, что у Лены есть семилетний сын Александр от первого брака. С бывшим мужем — словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем — певица рассталась в 2019 году. Нынешний избранник звезды бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Лена сообщила о новых отношениях прошлой осенью. Бизнесмен приглашал певицу выступить на своем дне рождения, где между ними проскочила искра. Минувшим летом возлюбленные поженились. За плечами мужчины также есть развалившийся брак. Однако их будущий с Катиной ребенок станет для него первенцем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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