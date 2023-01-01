. Матвиенко назвала инаугурацию президента Бразилии «неформальным саммитом» десятков государств

Инаугурация президента Бразилии — «это не только протокольные мероприятия, но и двусторонние контакты и возможность обсуждения самого широкого круга вопросов». Об этом 1 января заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Сегодня, 1 января, проходит церемония инаугурации. Предполагается, что ее посетят 65 иностранных делегаций, включая 17 на уровне глав государств. Делегацию РФ возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, инаугурация в Бразилии «это не только протокольные мероприятия, но и двусторонние контакты и возможность обсуждения самого широкого круга вопросов». «Сказала бы, что новый 2023 года начался с такого вот неформального мощного саммита многих государств. Состоялся он именно в стране БРИКС, и это — очень символично», — подчеркнула Матвиенко.

Такой представительный состав участников на инаугурации Луиса Игнасиу Лулы да Силвы говорит об уважении к Бразилии в качестве влиятельного государства в мире, как к стране, имеющей большой потенциал экономического развития и желающей повысить свою роль в организации международных процессов.