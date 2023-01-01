. Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году

Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 годуМинобороны: Россия в 2023 году проведет военные учения с Индией, Пакистаном и Алжиром

Россия в 2023 году проведет серию военных учений. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны.

На российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия-2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, «Дружба-2023» с Пакистаном, «Селенга-2023» с Монголией, «Рубеж-2023» с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (обеспечивают безопасность стран-членов Организации договора о коллективной безопасности — ОДКБ), а также с Алжиром, Лаосом и Вьетнамом.

Кроме того, анонсируется, что российские военные примут участие в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» в Армении.

«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — отметили в оборонном ведомстве.

В декабре 2022 года Россия провела военные учения с Китаем. В ходе учений были проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. От России в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.

Отмечается, что военные тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, а также тренировки по связи. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Минобороны России анонсировало серию военных учений в 2023 году
Напоминаем: серверы этих игр планируют закрыть в 2023 году
Напоминаем: серверы этих игр планируют закрыть в 2023 году
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов
В 2023 году «Росатом» начнет рекультивацию очистных сооружений БЦБК и полигона «Бабхинский»
В 2023 году «Росатом» начнет рекультивацию очистных сооружений БЦБК и
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Губернатор поздравил с Новым годом пациентов военного госпиталя в Иркутске
Губернатор поздравил с Новым годом пациентов военного госпиталя в
В театрах Иркутска в новогодние каникулы пройдут 300 показов спектаклей и концертных программ
В театрах Иркутска в новогодние каникулы пройдут 300 показов
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Детали крупного бесплатного обновления Cult of the Lamb на 2023 год
Детали крупного бесплатного обновления Cult of the Lamb на 2023 год

Топ на сегодня

Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
Алексей Панин заявил, что в России хочет только зарабатывать деньги
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Яна Рудковская в роскошном платье показала богатое убранство дома
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

Еще по теме

Учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017» стартовали в Казахстане
В 2017 учебном году Сухопутные войска России примут участие в 6 международных учениях
В Казахстане стартовали учения стран-участниц ОДКБ «Нерушимое братство-2017»
В Белоруссии началась активная фаза учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2016"