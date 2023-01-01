. Москвичам предрекли «ух какое морозное» Рождество
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Москвичам предрекли «ух какое морозное» Рождество

Москвичам предрекли «ух какое морозное» РождествоВильфанд заявил о морозной рождественской ночи в Москве

В Москву придет заметное похолодание. Об этом «Интерфаксу» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, значительное понижение температуры произойдет в среду, 4 января, а уже в пятницу, 6 января, температура воздуха днем опустится до минус 15 градусов, ожидается снег и сильный ветер до 12 метров в секунду.

В дальнейшем, по словам собеседника агентства, температура может понизиться еще больше, поэтому «Рождество будет ух какое морозное», предрек эксперт.

Вильфанд пояснил, что такая смена погоды связана со сменой восточной периферии циклона на западную, тыловую, которая связана с перемещением уже совсем других воздушных масс, которые сформировались в холодных регионах.

Ранее сообщалось, что декабрь 2022 года поставил рекорд по осадкам за всю историю наблюдений в Москве. Гидрометцентр зафиксировал 111,6 миллиметра осадков, выпавших в столице за месяц, а на следующий день снова начался снегопад.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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