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На поддержку будущих матерей дополнительно выделят более 15 миллиардов рублей

На поддержку будущих матерей дополнительно выделят более 15 миллиардов рублей

В нынешнюю бюджетную трехлетку будут выполнены все социальные обязательства, приоритетными станут укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и содействие структурной трансформации экономики с акцентом на технологический суверенитет. На нацпроекты запланировано по 3 триллиона рублей в 2023 и 2024 годах. При этом страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8 процента, с 1 января 2024 года — на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента. Закон о федеральном бюджете 2023-2025 годов, а также законы о бюджете ФОМС и бюджете Фонда пенсионного и социального страхования вступают в силу 1 января.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, бюджет 2023-2025 годов оказался самым сложным за последнее время. «Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — пояснял ранее председатель палаты. 

Поправками ко второму чтению были перераспределены 2 триллиона рублей и решены все задачи, поставленные Госдумой. В том числе предусмотрено 260 трансфертов регионам на сумму 3,2 триллиона рублей.

В целом, расходы бюджета запланированы в объеме 29,5 триллиона в 2023 году, 29,4 триллиона — в 2024 году, 29,2 триллиона рублей — в 2025 году. Доходы федерального бюджета составят в 2023 году 26,1 триллиона рублей, в 2024 году — 27,2 триллиона, в 2025 году — 27,9 триллиона рублей.

Если поступят дополнительные доходы, Госдума рекомендует Правительству профинансировать ряд социально значимых направлений. Речь идет о капитальных вложениях в объекты здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, социальные объекты в регионах. В том числе деньги предложили выделить на онкологический центр в Петрозаводске. Также в числе приоритетов — комплексное развитие сельских территорий, поддержка создания русских театров, в том числе в Ингушетии.


В то же время Федеральный фонд ОМС в 2023-2025 годах выделит деньги на сохранение зарплат врачей в размере 200 процентов от средних доходов по регионам, среднего медперсонала — в размере 100 процентов. Также планируется повысить зарплаты младшего медперсонала.

На базовую программу ОМС запланировано 2,7 триллиона рублей в 2023 году, 2,9 триллиона в 2024 году, 3,1 триллиона в 2025 году. Также за трехлетку выделят 518,3 миллиарда рублей на специализированную медицинскую помощь, входящую в программу ОМС, и 379,6 миллиарда рублей на иную высокотехнологичную помощь.

По 10 миллиардов рублей в 2023 и 2024 годах и 10,4 миллиарда — в 2025 году хотят потратить на медицинскую реабилитацию пострадавших от COVID-19. Также фонд выделит деньги на лечение онкологии и стимулирующие выплаты медикам за раннее выявление такого заболевания в ходе профилактических медосмотров.


Дополнительно более 15 миллиардов рублей ежегодно будут выделять на оплату медпомощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на медосмотры детей до года.

Объем доходов ФОМС в 2023 году запланирован на уровне 3,1 триллиона рублей, в 2024 году — 3,4 триллиона рублей, в 2025 году — 3,59 триллиона. Расходы фонда составят в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,4 триллиона, в 2025 году — 3,6 триллиона. Дефицит бюджета ФОМС в 2023 году прогнозируется на уровне 83,9 миллиарда рублей, в 2024 году — 67,7 миллиарда и в 2025 году — 20,1 миллиарда.

Согласно закону, подписанному этим летом главой государства, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования. При этом переходный период может занять два года. 


Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8 процента, с 1 января 2024 года — на 4,6 процента, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента. 

Объем доходов объединенного Фонда в 2023 году составит 13,7 триллиона рублей, в 2024 году — 14,5 триллиона рублей, в 2025 году — 15,4 триллиона рублей. Расходы фонда в 2023 году — 13,5 триллиона рублей, в 2024 году — 14,3 триллиона рублей, в 2025 году — 14,9 триллиона рублей.


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По материалам: pnp.ru

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