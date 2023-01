. Напоминаем: серверы этих игр планируют закрыть в 2023 году

Каждый год издательства закрывают серверы десятков игр, и в 2023 году ситуация навряд ли изменится. Игры устаревают, их онлайн стремится к нулю, а разработчики не видят смысла тратить ресурсы на поддержание серверов в подобных случаях.

Еще в 2022 году некоторые издательства частично сообщили свои планы по закрытию серверов на 2023 год. Напоминаем, что уже известно, поскольку после закрытия серверов в большинстве этих игр на Xbox нельзя будет «выбить» часть достижений.

Electronic Arts

13 января 2023 года:

NBA Jam: On Fire EditionGatling GearsShank 2Mirror’s Edge

14 февраля 2023 года:

FIFA 16FIFA 17FIFA 18FIFA 19

16 февраля 2023 года:

Medal of Honor (2010)Medal of Honor: AirborneMedal of Honor: Warfighter

7 марта 2023 года:

Epic Games

Madden 18Madden 19

24 января 2023 года:

Ubisoft

1000 Tiny ClawsDance CentralDance Central 2Dance Central 3Green Day: Rock BandMonsters (Probably) Stole My PrincessRock BandRock Band 2Rock Band 3The Beatles: Rock BandSupersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-CarsUnreal GoldUnreal 2: The AwakeningUnreal Tournament 2003Unreal Tournament 2004Unreal Tournament 3Unreal Tournament: Game of the Year Edition

30 июня 2023 года:

Just Dance 2016Just Dance 2017Just Dance 2018

Естественно, перечисленный выше список игр не исчерпывающий, но уже весьма существенный и включает в себя немало интересны проектов.