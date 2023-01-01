. Настя Ивлеева рискнула своей карьерой и уехала в Америку

Ведущая Настя Ивлеева сбежала из страны. Недавно завершился показ реалити «Сердце Ивлеевой», в котором Настя искала жениха. Победителем стал бывший бойфренд звезды Алексей Зловедов, но вопреки надеждам фанатов та заявила, что оставляет его в прошлом. 31-летняя Настя Ивлеева заявила, что оставляет всех своих бывших в ушедшем году, очевидно, имея ввиду и Элджея. Новый год блогерша решила отмечать подальше от бойфрендов. Она улетела с друзьями в Нью-Йорк. Квартиру звезда арендовала в популярном районе города — Бруклине. В личном блоге Настя опубликовала серию снимков на фоне американских улиц. «Люблю вас! Спасибо за все. 2023-й посвящаю любви… к себе», — подписала она кадры.А вот Алена Рапунцель напротив наслаждается отношениями. Очевидно между возлюбленными все серьезно. 26-летняя экс-участница «ДОМа-2» отметила Новый год с избранником и близкими. Долгое время брюнетка предпочитала скрывать личность бойфренда, однако наблюдательные подписчики вычислили его имя. Избранник телезвезды — бизнесмен Александр Смуров. Новый роман Алена закрутила вскоре после развода. Ранее она была замужем за стриптизером Ильей Семиным, от которого растит сына. У женщины также есть старший сын от другого участница «ДОМа-2» Ильи Яббарова. Счастлива в союзе и дочь Веры Глаголевой. В личном блоге Анастасия Шубская показала, как нежно целуется с Александром Овечкиным. Пара вместе с 2015 года и растит общего сына. Снимок Анастасия сделала в канун Нового года. Праздник брюнетка встречала в пикантном платье с разрезами, украшенные пайетками.