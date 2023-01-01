. Наталья Рудова похвасталась грудью в бикини

Актриса Наталья Рудова поделилась пляжными кадрами с отдыха. Утром россиянки сделали заплыв. После этого Рудова сняла себя на пляже. Фанаты одной из самых сексуальных российских актрис высказали ей комплименты.«Красиво загорела! А бикини почти ничего не скрывает!», «Наташа, и так здоровье подорвано первого числа. Не могу смотреть на тебя. Просто шикарная», «Похудела, а грудь красивая! Вот как тебе это удается?» — написали блогеры.