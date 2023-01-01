. Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека

Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека

Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека

В жизни бывают разные события. Порой важный человек исчезает. Ни весточки, ни звонка дождаться не получается. Особо актуально это сейчас, во время проведения спецоперации. У семей военнослужащих чаще других возникают вопросы, как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека и кто таковым считается. Оказывается, здесь есть нюансы.

Кто по закону считается пропавшим без вести

Этот термин используется для обозначения гражданина, чей статус (живой или мертвый) на данный момент неизвестен. Причем «пропасть с радаров» человек может по разным причинам:

  • участие в военных операциях;
  • добровольное исчезновение;
  • смерть в результате преступления или несчастного случая.

Без вести пропавшими нередко бывают туристы, которые теряются в море или горах. Пока их не обнаружат, нельзя точно сказать, живы они или мертвы. 

Сколько надо ждать после исчезновения


Действующее законодательство устанавливает, что пропавшим без вести считается человек, новости о котором отсутствуют на протяжении года. Если за это время он не вышел на связь, то есть основания для присвоения этого статуса. 

В некоторых случаях этот срок снижен. Например, если человек пропал в горах. Если исчезновение связано со стихией (например, наводнение или снежная лавина), то признать гражданина пропавшим без вести могут спустя 6 месяцев после инцидента.

При этом человека, пропавшего без вести, не сразу признают погибшим. Для этого должно пройти 5 лет с момента исчезновения. Это крайне осложняет жизнь семей военнослужащих, которые давно не выходят на связь. Проблема в том, что они даже не могут получить выплаты. 

В Госдуме обратили внимание на этот вопрос. Ранее военнослужащие считались погибшими, если они не вернулись домой спустя два года с момента окончания боевых действий. Теперь этот срок планируют сократить до 6 месяцев. Отсчитывать его будут с даты пропажи военнослужащего. Это позволит их семьям похоронить исчезнувшего и получить денежную компенсацию. Но решение пока не принято.

Как можно похоронить без вести пропавшего человека


В первую очередь необходимо получить статус в суде. При этом происходит увольнение с дальнейшей выплатой пособия на захоронения от работодателя и расторжение брака. На основе свидетельства о смерти можно организовать похороны. 

Так как тела нет, происходит захоронение обычным способом. В гроб помещают вещи пропавшего без вести. Возможно проведение церемонии захоронения, куда вы можете пригласить близких, друзей и знакомых.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме увеличилось до 89
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован стройки
Десять человек погибли в Индонезии из-за оползня
Ураган «Элеонор», бушующий во Франции, унес жизни шести человек