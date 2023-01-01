. Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека

В жизни бывают разные события. Порой важный человек исчезает. Ни весточки, ни звонка дождаться не получается. Особо актуально это сейчас, во время проведения спецоперации. У семей военнослужащих чаще других возникают вопросы, как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека и кто таковым считается. Оказывается, здесь есть нюансы.

Кто по закону считается пропавшим без вести

Этот термин используется для обозначения гражданина, чей статус (живой или мертвый) на данный момент неизвестен. Причем «пропасть с радаров» человек может по разным причинам:

участие в военных операциях;

добровольное исчезновение;

смерть в результате преступления или несчастного случая.

Без вести пропавшими нередко бывают туристы, которые теряются в море или горах. Пока их не обнаружат, нельзя точно сказать, живы они или мертвы.

Сколько надо ждать после исчезновения





Действующее законодательство устанавливает, что пропавшим без вести считается человек, новости о котором отсутствуют на протяжении года. Если за это время он не вышел на связь, то есть основания для присвоения этого статуса.

В некоторых случаях этот срок снижен. Например, если человек пропал в горах. Если исчезновение связано со стихией (например, наводнение или снежная лавина), то признать гражданина пропавшим без вести могут спустя 6 месяцев после инцидента.

При этом человека, пропавшего без вести, не сразу признают погибшим. Для этого должно пройти 5 лет с момента исчезновения. Это крайне осложняет жизнь семей военнослужащих, которые давно не выходят на связь. Проблема в том, что они даже не могут получить выплаты.

В Госдуме обратили внимание на этот вопрос. Ранее военнослужащие считались погибшими, если они не вернулись домой спустя два года с момента окончания боевых действий. Теперь этот срок планируют сократить до 6 месяцев. Отсчитывать его будут с даты пропажи военнослужащего. Это позволит их семьям похоронить исчезнувшего и получить денежную компенсацию. Но решение пока не принято.

Как можно похоронить без вести пропавшего человека





В первую очередь необходимо получить статус в суде. При этом происходит увольнение с дальнейшей выплатой пособия на захоронения от работодателя и расторжение брака. На основе свидетельства о смерти можно организовать похороны.

Так как тела нет, происходит захоронение обычным способом. В гроб помещают вещи пропавшего без вести. Возможно проведение церемонии захоронения, куда вы можете пригласить близких, друзей и знакомых.