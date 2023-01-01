. О чем просить в часы ангела в январе 2023 года

Молитвы к ангелу-хранителю могут быть самыми разнообразными. Просить своего покровителя можно и о помощи в мелких вопросах, и о решении сложных жизненных проблем. Главное, делать это с открытым сердцем и абсолютной верой, что вы услышаны. В январе 2023 года обзавестись поддержкой можно в специальные часы ангела. Узнаем, когда будет это особенное время каждый новый день первого месяца 2023 года.

Часы ангела в январе 2023 года

1.01. С 12:15 до 13:00 нужно просить поддержки в трудных, долгосрочных проектах, за которые вы возьметесь в этом году.

2.01. Можно снискать покровительство и благодать с 10:20 до 11:05, чтобы не стать жертвой чужих манипуляций

3.01. Обращаться к хранителю нужно с 10:30 до 11:15, когда открыты небесные врата для просьб о здоровье.





4.01. С 09:25 до 10:07 возносят молитвы о содействии в решении неурядиц и бытовых проблем.

5.01. С 10:45 до 11:32 просят о том, чтобы финансовые дела пошли на поправку, чтобы весь год не было нужды в деньгах.

6.01. Если человек собирается отправиться в дорогу, то просить о покровительстве ангела нужно с 08:12 до 09:02.

7.01. С 12:40 до 13:25 можно получить мощную защиту от злых людей и их мыслей.

8.01. Если в семье не все ладится, то обязательно стоит обратиться с искренними словами к ангелу-хранителю в этот день. Самое удачное время — с 11:30 до 12:20.

9.01. Все одинокие сердца могут получить шанс встретить свою половинку после обращения к ангелу с 10:14 до 11:05.

10.01. С 08:10 до 09:03 стоит обратиться за поддержкой в рабочих вопросах, чтобы не быть рассеянными и непродуктивными.

11.01. Чтобы не отступить от желаемого в самый ответственный момент, испугавшись изменений, нужно обратиться к ангелу с 07:30 до 08:20.

12.01. Обо всем, что тревожит разум и душу, можно рассказать высшим силам с 10:55 до 11:38. Вскоре вы ощутите реальную поддержку от них.

13.01. От вражеских козней ангел-хранитель оградит, если молиться ему в это утро с 08:14 до 08:58.





14.01. О поддержке в личных делах просят ангела-хранителя в это раннее утро с 06:42 до 07:30.

15.01. Школьники и студенты могут обращаться к высшим силам с 08:22 до 09:12 за помощью в учебе. Просят об успешной сдаче экзаменов.

16.01. Когда кажется, что нет сил продолжать борьбу, когда обстоятельства тяжким бременем ложатся на плечи, в помощь придет ваш личный ангел-хранитель. Молятся ему в эти сутки с 07:50 до 08:30.

17.01. С 12:55 до 13:42 просят об избавлении от гнева, зла и агрессии.

18.01. Чтобы уберечься от влияния недоброжелателей, стоит вознести молитву ангелу в промежуток времени с 13:15 до 14:05.

19.01. С 11:12 до 12:10 просят небеса о рассеивании страхов, об избавлении от душевных метаний.

20.01. Если человек никак не может найти путь к счастью, он может просить ангела о даровании ему указок и знаков. Делать это нужно с 14:15 до 15:10.

21.01. Наладить свое здоровье, навсегда избавившись от вредных привычек, можно в эти сутки, пообщавшись с покровителем с 14:30 до 15:15.

22.01. С 10:10 до 11:05 нужно просить ангела о том, чтобы вам всегда сопутствовала удача.

23.01. Чтобы не возвращаться в своих воспоминаниях к былым неприятностям, проживая их вновь и вновь, помолитесь ангелу с 09:10 до 09:58.

24.01. О здравии, силе, бодрости и энергии можно просить ангела-хранителя с 07:14 до 08:02.

25.01. С 08:22 до 09:22 можно молиться о том, чтобы обрести твердость своих решений.

26.01. Чтобы быстрее завершить сложное и энергозатратное дело, обращаться к покровителю нужно утром с 07:12 до 08:10.

27.01. Избавиться от сомнений, тревог, отогнать тяжкие думы можно, если сегодня с благодарностью обратиться к ангелу с 11:16 до 12:10.

28.01. С 16:30 до 17:25 ангелу-хранителю можно рассказать свое самое заветное желание — оно наверняка исполнится.





29.01. С 06:25 до 07:20 стоит помолиться о поддержке в работе, о том, чтобы она всегда приносила пользу.

30.01. Если досаждает навязчивый поклонник, то можно обратиться к хранителю с 12:44 до 13:33.

31.01. Со словами благодарности и признательности обращаются к ангелу с 15:37 до 16:32 и рассказывают ему о своих достижениях.