. Обладатели трех орденов Мужества начнут получать повышенные пенсии

С 1 января 2023 года обладателям трех орденов Мужества будет установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330 процентов размера социальной пенсии. Это предусматривает Федеральный закон от 21 ноября 2022 года № 457-ФЗ.

В перечень лиц, имеющих право на назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, включены граждане, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество». С 1 января 2023 года им установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330 процентов размера социальной пенсии.





Ранее увеличить ежемесячное материальное обеспечение граждан, награжденных тремя орденами Мужества, поручил президент. А сам документ подготовили в Правительстве. Новые выплаты смогут получить не менее 196 человек — именно столько россиян награжденных тремя орденами Мужества было на сентябрь 2022 года.



