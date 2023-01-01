. Обладатели трех орденов Мужества начнут получать повышенные пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Обладатели трех орденов Мужества начнут получать повышенные пенсии

Обладатели трех орденов Мужества начнут получать повышенные пенсии

Обладатели трех орденов Мужества начнут получать повышенные пенсии

С 1 января 2023 года обладателям трех орденов Мужества будет установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330 процентов размера социальной пенсии. Это предусматривает Федеральный закон от 21 ноября 2022 года № 457-ФЗ.

В перечень лиц, имеющих право на назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, включены граждане, награжденные тремя орденами Мужества или «За личное мужество». С 1 января 2023 года им установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330 процентов размера социальной пенсии.


Ранее увеличить ежемесячное материальное обеспечение граждан, награжденных тремя орденами Мужества, поручил президент. А сам документ подготовили в Правительстве. Новые выплаты смогут получить не менее 196 человек — именно столько россиян награжденных тремя орденами Мужества было на сентябрь 2022 года.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Российские семьи получили право на новое универсальное пособие на детей
Российские семьи получили право на новое универсальное пособие на
Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику
Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику
Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой
Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой
С Новым 2023 годом!
С Новым 2023 годом!
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле
Как провести 1 января 2023 года, чтобы не навлечь беду: народные приметы и запреты дня
Как провести 1 января 2023 года, чтобы не навлечь беду: народные
Организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль рассказал о тяжести решения российского вопроса
Организатор "Евровидения" Мартин Эстердаль рассказал о
В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУ
В ДНР сообщили об обстреле трех городов со стороны ВСУ
Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу
Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу

Топ на сегодня

Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из России
Минфин определил условия ухода компаний недружественных стран из
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Евгения Медведева рассказала о своей любви
Евгения Медведева рассказала о своей любви
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул

Еще по теме

Обладатели трех орденов Мужества получат доплаты к пенсии
Двое погибших в спецоперации иркутян награждены орденами Мужества посмертно
Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной
У Путина на приеме побывал командир боевиков