. Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
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Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина

Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала об очередном не удачном романе. Звезда не стала скрывать подробностей личной жизни. Ольга Бузова в социальных сетях рассказала без экивоков, как ее огорчали ее возлюбленные. Ведущая убеждена, что настоящую любовь ей все-таки суждено встретить, ну а пока на ее пути почему-то попадаются только те, кто хочет воспользоваться ее богатством и громким именем. Дениса Лебедева Ольга Бузова фактически считает альфонсом. Он пытался покорить сердце звезды на шоу «Замуж за Бузову», но продолжения не получилось.
«Я влюбилась, но он оказался реальным мерзавцем, который просто хотел получить от меня денег! Хотел разводить… но спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду», — сказала Бузова. Дава, за которого Ольга даже собиралась замуж, тоже имел на нее вовсе не романтические виды, считает артистка. «Я по-настоящему полюбила. Так верила в нас, что готова была на все, чтобы получилось. Но мой мужчина, как выяснилось, преследовал другие цели», — поведала знаменитость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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