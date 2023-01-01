. Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в интернете

Авторы портала Torrentfreak опубликовали итоги года, перечислив сериалы, которые оказывались наиболее доступными для пиратского скачивания на торрентах. Первое место в 2022 году занял приквел знаменитой "Игры престолов", "Дом Дракона".

Примечательно, что в течение многих лет сама "Игра престолов" от кабельного канала HBO возглавляла топы по незаконной загрузке, пока в 2021-м его не опередил сериал "Ванда/Вижн" о супергероях комиксов Marvel. Авторы подчеркнули, что весь актуальный перечень состоит из сериалов, которые ранее не попадали в топ-10.

Полный список самых скачиваемых сериалов на торрентах:

"Дом дракона" (HBO);"Властелин колец: Кольца власти" (AmazonPrime);"Пацаны" (Amazon Prime);"Лунный рыцарь" (Disney+);"Хало" (Paramount+);"Оби-Ван Кеноби" (Disney+);"Книга Бобы Фетта" (Disney+);"Очень странные дела" (Netflix);"Женщина-Халк" (Disney+);"Андор" (Disney+).

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