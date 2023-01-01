. Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН

Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН

Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООНПолянский выразил опасение, что постпреду Украины в ООН понадобится психиатрическая помощь

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский порассуждал о психике постпреда Украины Сергея Кислицы после того, как тот опубликовал твит с обвинениями в адрес России. Об этом дипломат написал в Telegram.

Полянский выразил сожаление, что в связи с уходом Мексики из Совбеза его покинул постпред этой страны Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, который также является профессиональным психиатром. По словам дипломата, услуги мексиканского коллеги «явно по-прежнему востребованы». «Конечно, он сможет наблюдать господина на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать…» — написал он.

В декабре Дмитрий Полянский рассказал, что Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком даже до того, как началась специальная военная операция. По его словам, поведение украинского дипломата ставило в тупик, поэтому сразу стало известно, что ни о каком диалоге речи идти не может.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести пропавшего человека
Ни весточки, ни звонка: как по закону можно похоронить без вести
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на «новогодней неделе»
Grounded и High on Life из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку Сталин
В Тальцах воссоздали здание волостной управы, где отбывал ссылку
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и четыре девочки
В Иркутской области в новогоднюю ночь родились шесть мальчиков и
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения судебного приговора
В России вступил в силу закон о сокращении процедуры оглашения
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Европе предсказали еще более суровую зиму без российского топлива
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд
Филипп Киркоров считает себя одной из самых преданных звезд

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл

Еще по теме

Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине
Дипломат рассказал, чем может грозить блокирование СБ ООН российской повестки
Постпред России заявил о продолжении работы йеменского порта Ходейда
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу