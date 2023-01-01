. Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм
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Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм

Пользователь Reddit наглядно показал возможность наблюдать историю по играм


Исторических игр на Xbox, Playstation и PC немало, и многие из них воссозданы с большим вниманием к деталям того времени, когда разворачиваются события с этих играх. Как считает пользователь Reddit под ником ucankabak, фактически по играм можно изучать историю.

Он представил инфографику, которую можно видеть ниже. В ней показываются игры в хронологическом для истории человечества порядке. Автор не стал включать в свою работу стратегии, где иногда есть возможность прожить и несколько веков, развиваясь и эволюционируя. Он решил сконцентрироваться именно на играх с разными годами/эпохами действий, где лучше всего проработан игровой мир.


Стоит отметить, что, по мнению автора, лучшие игры для демонстрации будущего — это Detroit: Become Human, Cyberpunk 2077, Outer Worlds и Horizon Zero Dawn.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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