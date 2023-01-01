. Потери глобальных фондовых бирж и рынков облигаций в 2022 году оценили

FT: потери глобальных фондовых бирж и рынков облигаций в 2022 году превысили $30 трлн

Потери глобальных фондовых бирж и рынков облигаций в 2022 году превысили 30 триллионов долларов, такую оценку дала газета Financial Times.

Отмечается, что этот показатель стал максимальным со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Причинами потерь издание называет последствия конфликта на Украине, рост инфляции в Европе и США, повышение процентных ставок.

Широкий индекс акций развитых и развивающихся рынков MSCI All-World потерял пятую часть своей стоимости, значительные последствия наблюдаются на акциях фондовых бирж в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предсказал рынку сжиженного природного газа (СПГ) тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергетического кризиса.