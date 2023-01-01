. Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка

Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядкаПремьер Японии Кисида: мир приближается к исторической развилке для международного порядка

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил с новогодним обращениям к согражданам, в котором рассказал, что мир приближается к исторической развилке для международного порядка, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в 2022 году происходило большое число событий, которые станут частью истории.

«Почему такие события продолжают происходить? Я думаю, потому что наш мир в настоящее время приближается к исторической развилке для экономики и международного порядка», — заявил японский премьер.

Кисида добавил, что на сегодняшний день в мире происходит самое серьезное обострение ситуации в области безопасности после Второй мировой войны. Он призвал приложить все возможные усилия для того, чтобы совместно преодолеть эту сложную эпоху.

Ранее издание JB Press обвинило Японию в пополнении российского бюджета. В материале отмечается, что страна продолжает импортировать продукцию, несмотря на присоединение к санкциям.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в интернете
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек
Российские семьи получили право на новое универсальное пособие на детей
Российские семьи получили право на новое универсальное пособие на
Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику
Ольга Бузова рассказала, когда будет делать пластику
Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой
Сергей Лазарев поиздевался над Лерой Кудрявцевой
С Новым 2023 годом!
С Новым 2023 годом!
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле

Топ на сегодня

Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с Москвой
The Hill: Байден и Зеленский заложили основу для мирных переговоров с
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Кортни Лав лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за Брэда Питта
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске

Еще по теме

Глава МИД Японии намерен посетить Россию
Глава японского МИД передал Путину письмо от премьер-министра
Глава МИД Японии передал Путину послание Абэ
Глава МИД Японии в беседе с Лавровым заявил о намерении посетить Россию