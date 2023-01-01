. Продажи OMORI превысили 1 миллион копий, игра доступна в Game Pass





Ролевая игра OMORI впервые вышла в 2020 году на PC и MacOS, а в 2022 года проект добрался до Xbox, Playstation и Switch. Сразу после релиза игра OMORI стала доступна в подписке Game Pass, где остается до текущего момента.

Авторы OMORI сообщили в своих социальных сетях о достигнутом успехе — суммарно в мире было продано 1 миллион копий проекта. Количество игроков, которые опробовали OMORI, заметно больше, благодаря подписке Game Pass, но разработчики игры не уточнили, сколько суммарно человек сыграли в ролевую игру.





Игра OMORI вдохновлена традиционными японскими ролевыми проектами. У нее 84 балла из 100 на Opencritic, а в Steam почти 45,000 отзывов и «Очень положительная» оценка.

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В OMORI отсутствует русская локализация.

OMORI

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