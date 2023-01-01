. Путин заявил о движении России к полному суверенитету

Президент Путин заявил, что Россия движется к обретению полного суверенитета

Президент России Владимир Путин заявил, что в ушедшем году Россия сделала важные шаги к обретению полного суверенитета и мощной консолидации общества. О таком движении он сообщил в ходе новогоднего обращения к гражданам, передает «Интерфакс».

Глава государства назвал 2022-й годом «поистине поворотных, судьбоносных событий», а также «трудных, необходимых решений». По его словам, все перечисленное стало рубежом, закладывающим основу будущего.

«Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему отечеству», — заключил Путин.

Кроме того, в новогоднем обращении российский лидер заявил, что западные страны объявили России настоящую санкционную войну, однако не смогли достичь своей цели.