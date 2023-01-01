. Ради финансового благополучия нужно сделать это в начале января

Специалист рассказал, как действовать вначале 2023 года. 1 января — день особенный. Эксперты считают, что в первый день года, если прожить его правильно, можно заложить подушку финансового благополучия, личного счастья и здоровья на весь год. Постарайтесь на каждое направление потратить всего лишь несколько минут – и тогда появится много шансов, что все сложится именно так, как вы хотите. Об этом рассказала wday.ru Злата, целительница-маг России, Казахстана и Европы.Постарайтесь максимально тщательным образом продумать финансовый план на весь год, запишите его на бумаге. Обновите денежную энергию — пересчитайте купюры в кошельке, сделайте кому-то подарок или пожертвование. Если не хотите, чтобы финансовая удача отвернулась от вас, внимательно отнеситесь к любым процессам, связанным с деньгами. Нежелательно не только одалживать и занимать средства, но и начинать год с раздачи долговПодойдут любые оздоровительные процедуры, спа, массаж, плавание. Если хотите постройнеть в новом году — питайтесь 1 января правильно, исключив сладости и тяжелую пищу. Хорошим решением станет покупка абонемента в фитнес-центр. Позаботьтесь о своем личном комфорте — примите ванну с пеной, сделайте маску для лица. Если хотите в 2023-м заняться спортом, йогой или медитацией, потратьте на это сегодня хотя бы 5 минут.В завершение дня постарайтесь провести ритуалы прощения и благодарности. Отпустите все свои обиды и разочарования, простите людей, которые причинили вам душевную боль. Можно посетить храм и поставить свечу, в том числе и за здоровье всех недоброжелателей.