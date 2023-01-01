. Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»

В Роскомнадзоре пообещали проверить утечку данных сотен тысяч клиентов «Спортмастера»

Роскомнадзор (РКН) займется проверкой информации о возможной утечке персональных данных сотен тысяч клиентов компании «Спортмастер». Об этом представители ведомства заявили в беседе с РБК, реагируя на сообщения о появлении в сети базы с именами клиентов сети, их контактами, адресами и датами дней рождения.

В РКН пообещали, что в случае необходимости «проведут контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки». В ведомстве напомнили, что по закону оператор обязан проинформировать РКН о подобном инциденте в течение суток, однако до сих пор от магазина никаких официальных уведомлений, касающихся утечки, не поступало.

Ранее Telegram-канал Data1eak проинформировал о том, что хакеры из группировки NLB разместили базу данных с данными клиентов сети «Спортмастер», в которой упоминаются имена, контакты, адреса и даты дней рождения. Утверждается, что в базе содержится более 1,65 миллиона записей, при этом в открытом доступе якобы оказались данные сотен тысяч клиентов.