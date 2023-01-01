. Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе

Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе

Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январеДоцент Лебединская объяснила, что работающим в праздничные дни положена двойная зарплата

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская объяснила, что россияне, работающие в праздничные дни, имеют право на повышенную зарплату, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, по умолчанию двойная оплата положена за все дни с 1 по 8 января, а не только в государственные праздники 1 и 7 янвая. Если на праздник приходится часть рабочего дня или смены, то оплачивается только она.

Работник также может попросить предоставить ему выходной в другой день, в этом случае повышенная зарплата не начисляется, уточнила Лебединская. Также необходимо письменное согласие сотрудника и распоряжение работодателя, в противном случае выход на работу будет расценен как инициатива самого работника.

Не получат двойную оплату россияне, трудящиеся по сменному графику и дежурящие, последним положен отгул в течение ближайших десяти дней. Отказаться от работы в праздничные дни имеют право матери детей до трех лет, многодетные родители несовершеннолетних или отцы и матери, воспитывающие ребенка до 14 лет в одиночку, граждане, осуществляющие уход за инвалидами.

Ранее финансовый эксперт Марат Сафиулин посоветовал придерживаться правил финансовой грамотности, чтобы разумно расходовать деньги на новогодних праздниках. По его словам, стоит планировать траты, искать способы сэкономить и откладывать средства на потом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике и экспорте
Президент Южной Кореи пообещал сосредоточить дипломатию на экономике
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской Аравии: подробности трансфера
Криштиану Роналду перешел в клуб "Аль-Насср" из Саудовской
Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году
Какие имена будут счастливыми для новорожденных девочек в 2023 году
В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Заботы у Овнов, успех у Козерогов: женский гороскоп на неделю со 2 по
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в интернете
Перечислены самые популярные сериалы для пиратского скачивания в
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
Автор Vampire Survivors прокомментировал популярность своей игры
В России изменили формат трудовых книжек
В России изменили формат трудовых книжек

Топ на сегодня

Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Россиянам назвали способы разумно тратить деньги в праздники
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8 градусов ниже нормы
В первые дни января температура в Иркутской области будет на 4-8
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Мужчина спрыгнул с парашютом с крыши 16-этажного дома в Иркутске
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года
Жена Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года

Еще по теме

Назван способ получить повышенную пенсию
Россиянам рассказали о положенной выплате к юбилею
Ряду россиян напомнили о праве на льготы и выплаты
Россиянам объяснили способ начисления зарплаты в праздничные дни