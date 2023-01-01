. С 1 января в Иркутской области проиндексируют меры социальной поддержки

В Иркутской области с 1 января проиндексируют меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного минимума. Изменение коснется ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Кроме того, законом об областном бюджете установлен коэффициент индексации на 2023 год в размере 1,055 для отдельных социальных выплат. В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам; ветеранам труда федерального значения и Иркутской области; детям войны; реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребенка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет. По данным министерства социального развития, опеки и попечительства, общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет 715 тысяч человек.