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Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни

Сбербанк поздравляет клиентов с Новым годом и Рождеством и сообщает о режиме работы своих отделений в выходные дни. 1-3 января в банке — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.

4-6 января — будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу. 7 января (суббота) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.

8 января (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. 9 января (понедельник) — стандартный рабочий день.

В период с 31 декабря по 8 января обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте», СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на период с 31 декабря по 8 января, будут списаны в первый рабочий день – 9 января. Платежи по кредитам физических лиц 1-8 января будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 1-8 января, будет перенесена на 9 января. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 31 декабря и 9 января, будет осуществляться в штатном режиме.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Оформить дебетовую или кредитную СберКарту в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Дебетовую СберКарту можно активировать в приложении и сразу начать ею пользоваться до получения пластика. Если ваша карта без пластика, она уже доступна к использованию для покупок онлайн. Кредитную СберКарту также можно активировать в приложении и начать использовать сразу для оплаты покупок онлайн. Пластиковую карту вы сможете забрать в выбранном офисе после окончания нерабочих дней или заказать курьерскую доставку на любой из рабочих дней после завершения праздников.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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