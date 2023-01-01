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Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI

Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI

Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался утром 31 декабря в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Об этом сообщили в службе печати Святого престола. Понтифику принадлежал рекорд долгожительства среди римских пап.

"С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане", — заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.


В минувшую среду состояние 95-летнего Бенедикта XVI (в миру Йозефа Алоиза Ратцингера) ухудшилось "в связи с преклонным возрастом". Действующий глава Римской католической церкви Франциск призвал верующих молиться о "тяжелобольном папе на покое", после чего посетил своего предшественника.

Бенедикта XVI избрали 265-м папой римским в 2005 году. Он отрекся от Святого престола в феврале 2013 года по состоянию здоровья. Специально для бывшего понтифика был придуман почетный титул "папа на покое": после отставки Бенедикт XVI сохранил свое церковное имя и продолжил носить белую рясу.

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По материалам: uposters.ru

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