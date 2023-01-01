. Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка

Жена шеф-повара Константина Ивлева поделилась фото с малышом. Весной прошлого года Валерия Куденкова и Константин Ивлев стали родителями. Супруга звездного шефа долго скрывала лицо дочери под смайлами, а вчера решилась показать ребенка подписчикам. В личном блоге Валерия выложила фото с малышкой. Мама и дочь лежат в уютных пижамах с одинаковыми принтами. Маленькая Ника держит розовый елочный шар, а 30-летняя супруга звездного шефа счастливо улыбается, придерживая ребенка. «Ну, что, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше не будет смайликов на ее личике», — написала Валерия. Подписчики не оставили публикацию без внимания и тут же начали гадать, на кого больше похожа девочка. «Красотка маленькая. Мне кажется, она копия Матвея!»; «Папина дочка. Очень похожа на шефа»; «Очень красивый ребенок»; «И мама, и папа в одном лице», — пишут фанаты в комментариях. Напомним, 48-летний Ивлев ради молодой возлюбленной оставил супругу Марию и двоих детей: сына и дочь. Развод проходил с громким скандалом. Бывшая жена обвиняла Константина в измене и грубо высказывалась о сопернице.«Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — критиковала она Валерию. Однако шеф-повар не обращает внимания на хейт и чувствует себя прекрасно в браке с Куденковой. Прошлой весной у пары родилась дочь, а на юбилей известный повар подарил возлюбленной шумную вечеринку на роскошной яхте: в зале играла живая музыка, шампанское лилось рекой. Его речь тронула всех присутствующих. «Рад, что этот момент наступил тогда, когда ты счастлив. С твоим 30-летием», — говорил он. Не так давно он признался, что дерзкий образ в стиле Гордона Рамзи Ивлев использует лишь в ресторанах и во время эфиров. По его словам, в окружении любимой жены и детей он совершенно другой. «Я на работе один, дома другой. В жизни лапочка, а на работе жесткий. Если бы я был мудаком, то люди бы не хотели со мной сотрудничать», — разоткровенничался шеф в одном из интервью.