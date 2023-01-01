. Сын Александра Маршала рассказал о работе с отцом

Сын певца Александра Маршала сделал признание. В прошлом Артем Миньков и Александр Маршал приняли участие в съемках музыкального шоу. Новый сезон проекта «Две звезды» был посвящен семейным взаимоотношениям, поэтому на сцену артисты выходили с детьми. 24-летний Артем Миньков активно покоряет музыкальную индустрию и выступает под псевдонимом TRILLA. Артист уверяет, что лишь однажды попросил отца помочь с раскруткой клипа, а свою карьеру выстраивает самостоятельно. Тем не менее, он признается: совместное участие с отцом в проекте «Две звезды. Отцы и дети» помогло ему стать более заметным в шоу-бизнесе. «Я независим и стараюсь оставаться в этом статусе. Многие хотят сотрудничать, особенно после моего появления в проекте «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. Но я считаю, что у каждого своя тропинка, которую нужно протоптать. Работаю я со своей командой», — говорил он.Все же Александр старался помочь сыну и даже пригасил выступить в середине своей концертной программы в 2017 году. Однако никаких поблажек Артему тот делать не стал. Артист также долгое время не давал ему возможности выступить дуэтом. «Отец так переживал перед моим выходом на сцену. Помню его взгляд за кулисами. Ничего хорошего в нем точно не было. Я выхожу в зал, вижу тысячи людей. Ком в горле. Понимаю, что это вообще не моя аудитория. Я пришел туда с хип-хопом, понятно, что переделал треки, но все равно. Самый важный момент в любом выступлении — вступить. Если ты не влетаешь, то потом собираешься до самого конца. В итоге я вступил. Раз песня, два песня. Ухожу за кулисы — слышу овации. Оказалось, что всем понравилось. Даже бабушек и дедушек смог раскачать. Отец остановил меня за кулисами и сказал: «Я знаю, кто ты, а ты знаешь, что делать». С того момента у меня полный карт-бланш, газ вперед», — делился музыкант. Напомним, что Маршал был трижды женат. Во втором браке у него появилась дочь Полина. Сейчас девушка живет в США. Третий союз подарил ему сына Артема, который, к слову, родился в Америка и несколько лет прожил там.